Bir Zamanlar Çukurova setinde koronavirüs önlemi!

Atv'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Adana'daki setinde koronavirüse karşı önlem alındı. Dizi seti baştan aşağı ilaçlanırken başrol oyuncusu Murat Ünalmış hijyen çalışmalarını kayıt altına aldı.

Atv'nin milyonları ekrana bağlayan dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Adana'daki setinde koronavirüse karşı ilaçlama çalışması yapıldı. Murat Ünalmış, hijyen çalışmalarını kayıt altına aldı. 38 yaşındaki yakışıklı oyuncu, o görüntüleri de Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın setinde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlem alındı. Fenomen dizinin seti önceki gün baştan sona ilaçlandı. Nostaljik dizide Yaman Ailesi'nin oğlu Demir Yaman'ı canlandıran Murat Ünalmış, hijyen çalışmalarını kayıt altına aldı.

38 yaşındaki yakışıklı oyuncu, o görüntüleri de Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.