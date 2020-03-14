Linet, Zara, Kenan Doğulu ve Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido toplum sağlığını hiçe saydı!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili ülkemizde bazı önlemler alındı. Sağlık Bakanlığı’nın, ‘Yurt dışından gelenler 14 gün kendilerini karantinaya alsın’ açıklamasına rağmen Linet konser vererek, Zara arkadaşlarıyla yemeğe çıkarak, Kenan Doğulu MSG seçimlerine katılarak, Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido ise toplum içine karışarak herkesi tehlikeye attı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının önüne geçmek için ciddi önlemler alınıyor. Sağlık Bakanlığı'nın, 'Yurt dışından gelenler 14 gün kendilerini karantinaya alsın' açıklamasına rağmen Linet konser vererek, Zara arkadaşlarıyla yemeğe çıkarak, Kenan Doğulu MSG seçimlerine katılarak, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido ise toplum içine karışarak herkesi tehlikeye attı

ÇAĞRIYA KULAK TIKADILAR

Sağlık Bakanlığı, 14 Gün Kuralı adı altında 'Yurt dışından gelenler 14 günü evlerinde geçirmeli, teşhis konmasa bile kendini toplumdan soyutlamalı' diye çağrı yaptı. Buna rağmen eşi Beren Saat ile Londra'dan dönen Kenan Doğulu ayağının tozuyla MSG seçimlerine katılarak bu kuralı hiçe saydı. Şubat'ın son haftası İtalya'ya tatile giden Linet ise dönüşte önce Adana'da konser verdi, şimdi her yerde dolaşıyor. Zara, Kıbrıs'ta konser verip döndü, dört gün sonra arkadaşlarıyla buluşup yemek yedi. Şeyma Subaşı'nın Fransız sevgilisi Guido ise İstanbul'a gelip sevgilisiyle davete katılarak pes dedirtti!

Sabah