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Linet, Zara, Kenan Doğulu ve Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido toplum sağlığını hiçe saydı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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TOPLUM SAĞLIĞINI HİÇE SAYDILAR!

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili ülkemizde bazı önlemler alındı. ’nın, ‘Yurt dışından gelenler 14 gün kendilerini karantinaya alsın’ açıklamasına rağmen Linet konser vererek, Zara arkadaşlarıyla yemeğe çıkarak,   seçimlerine katılarak, ’nın sevgilisi Guido ise toplum içine karışarak herkesi tehlikeye attı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının önüne geçmek için ciddi önlemler alınıyor. 'nın, 'Yurt dışından gelenler 14 gün kendilerini karantinaya alsın' açıklamasına rağmen Linet konser vererek, Zara arkadaşlarıyla yemeğe çıkarak, seçimlerine katılarak, 'nın sevgilisi Guido ise toplum içine karışarak herkesi tehlikeye attı

ÇAĞRIYA KULAK TIKADILAR
Sağlık Bakanlığı, 14 Gün Kuralı adı altında 'Yurt dışından gelenler 14 günü evlerinde geçirmeli, teşhis konmasa bile kendini toplumdan soyutlamalı' diye çağrı yaptı. Buna rağmen eşi Beren Saat ile 'dan dönen Kenan Doğulu ayağının tozuyla MSG seçimlerine katılarak bu kuralı hiçe saydı. Şubat'ın son haftası 'ya tatile giden Linet ise dönüşte önce 'da konser verdi, şimdi her yerde dolaşıyor. Zara, 'ta konser verip döndü, dört gün sonra arkadaşlarıyla buluşup yemek yedi. Şeyma Subaşı'nın Fransız sevgilisi Guido ise 'a gelip sevgilisiyle davete katılarak pes dedirtti!

Sabah

Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido Senia’da corona virüsü şüphesi! 14 gün kuralına uymadı ŞEYMA SUBAŞI’NIN SEVGİLİSİ GUİDO SENİA’DA CORONA VİRÜSÜ ŞÜPHESİ! 14 GÜN KURALINA UYMADI

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