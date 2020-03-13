Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido Senia’da corona virüsü şüphesi! 14 gün kuralına uymadı

Şeyma Subaşı'nın uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Guido Senia, İtalya'dan Türkiye'ye geldi. İtalya'da direkt uçuş olmadığı için Yunanistan üzerinden geldiğini söyleyen Guido Senia tepkilere neden oldu. Corona virüsü nedeniyle yurt dışı seyahatlerinden sonra uyulması gereken 14 gün karantinada kalma kuralına uymayan Guido Senia ve Şeyma Subaşı'nın sorumsuzluğu tepki topladı.