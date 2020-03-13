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Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido Senia’da corona virüsü şüphesi! 14 gün kuralına uymadı

Şeyma Subaşı'nın uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Guido Senia, İtalya'dan Türkiye'ye geldi. İtalya'da direkt uçuş olmadığı için Yunanistan üzerinden geldiğini söyleyen Guido Senia tepkilere neden oldu. Corona virüsü nedeniyle yurt dışı seyahatlerinden sonra uyulması gereken 14 gün karantinada kalma kuralına uymayan Guido Senia ve Şeyma Subaşı'nın sorumsuzluğu tepki topladı.

Giriş Tarihi: 13.03.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 17:28
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Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido Senia’da corona virüsü şüphesi! 14 gün kuralına uymadı

Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia önceki gün İstanbul'a geldi.

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Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido Senia’da corona virüsü şüphesi! 14 gün kuralına uymadı

İtalya'dan direk Türkiye'ye uçuş olmadığı için Yunanistan üzerinden geldiğini açıklayan Guido Senia, corona virüsü sebebiyle yurtdışı seyahatlerinden sonra uygulanması gereken 14 gün karantina kuralına uymadı.

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Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido Senia’da corona virüsü şüphesi! 14 gün kuralına uymadı

SORUMSUZLUKLARI TEPKİLERE NEDEN OLDU!

Yurt dışından gelir gelmez İstanbul sokaklarında gezmeye başlayan ve partiye katılan Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nın bu sorumsuzluğu sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido Senia’da corona virüsü şüphesi! 14 gün kuralına uymadı

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Yurt dışı dönüşleri için '14 gün kuralı'na dikkat etti mi acaba?" diye sordu.

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Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido Senia’da corona virüsü şüphesi! 14 gün kuralına uymadı

ÇİN'DEN SONRA İKİNCİ SIRADA!

Çin'den sonra en fazla İtalya'yı etkileyen koronavirüs, İtalya'da şimdiye kadar 15.113 vaka görülmesine ve 1016 ölüme sebep oldu. Sağlık Bakanlığı'nın sık sık hatırlattığı yurtdışı seyahatlerinden sonra 14 gün boyunca evden çıkmama kuralına, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia uymadı.