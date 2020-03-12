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Defne Samyeli'den Mustafa Sandal’a tazminat davası

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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ŞİMDİ DE TAZMİNAT DAVASI AÇTI!

hayatını anlattığı kitabı 'Beni Ağlatma'da ile aşk yaşadığını öne sürmüş, Samyeli “gerçek dışı beyanlarda bulunarak onur ve saygınlığını zedelediği” iddiasıyla ünlü şarkıcıdan şikâyetçi olmuştu. Samyeli'nin şikayetinin ardından savcılıkta ifade veren Sandal'a şimdi de tazminat davası açıldı.

'ın kitabında geçmiş yıllarda ile aşk yaşadığını ileri sürmüş Samyeli'de onur ve saygınlığının zedelendiği iddiasıyla şarkıcıdan şikayetçi olmuştu.

1 LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Soruşturma başlatan savcılık, Sandal'ı ifadeye çağırdı. Defne Samyeli suç duyurusunun ardından bu defa Mustafa Sandal'a 1 liralık manevi tazminat davası açtı.

Ünlü spikerin avukatı Şenay Kara Işık, davanın dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Kitapta yer alan hayal ürünü, iftiraya varan yalan ifadeler sebebiyle Defne Samyeli kendisini haksız ve sansasyonel gündem içinde bulmuştur. Ağır eleştirilere maruz kalmıştır. Defne Samyeli ile Mustafa Sandal yıllardır aynı camianın içinde yer aldıklarından davetlerde karşılaşmış olup birbirlerini bu sayede tanımaktadırlar. Mustafa Sandal, Defne Samyeli'nin ismini kullanarak kitabının reklamını yapmıştır. 1 lira manevi tazminat ödenmesini ve kitabın toplatılmasını talep ediyoruz."

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