Defne Samyeli'den Mustafa Sandal’a tazminat davası
Mustafa Sandal hayatını anlattığı kitabı 'Beni Ağlatma'da Defne Samyeli ile aşk yaşadığını öne sürmüş, Samyeli “gerçek dışı beyanlarda bulunarak onur ve saygınlığını zedelediği” iddiasıyla ünlü şarkıcıdan şikâyetçi olmuştu. Samyeli'nin şikayetinin ardından savcılıkta ifade veren Sandal'a şimdi de tazminat davası açıldı.
Mustafa Sandal'ın kitabında geçmiş yıllarda Defne Samyeli ile aşk yaşadığını ileri sürmüş Samyeli'de onur ve saygınlığının zedelendiği iddiasıyla şarkıcıdan şikayetçi olmuştu.
1 LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Soruşturma başlatan savcılık, Sandal'ı ifadeye çağırdı. Defne Samyeli suç duyurusunun ardından bu defa Mustafa Sandal'a 1 liralık manevi tazminat davası açtı.
Ünlü spikerin avukatı Şenay Kara Işık, davanın dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Kitapta yer alan hayal ürünü, iftiraya varan yalan ifadeler sebebiyle Defne Samyeli kendisini haksız ve sansasyonel gündem içinde bulmuştur. Ağır eleştirilere maruz kalmıştır. Defne Samyeli ile Mustafa Sandal yıllardır aynı camianın içinde yer aldıklarından davetlerde karşılaşmış olup birbirlerini bu sayede tanımaktadırlar. Mustafa Sandal, Defne Samyeli'nin ismini kullanarak kitabının reklamını yapmıştır. 1 lira manevi tazminat ödenmesini ve kitabın toplatılmasını talep ediyoruz."
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