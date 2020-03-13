Jenna Dewan ikinci kez anne oldu
Ünlü oyuncu Jenna Dewan ikinci kez anne olma mutluluğunu yaşadı. Dewan, Callum Michael Rebel Kazee adını verdikleri oğlunun doğumunu Instagram sayfasından duyurdu.
Ünlü oyuncu ikinci kez anne oldu ve mutluluğunu böyle paylaştı.İlk evliliğini boşanmayla sona erdiren Jenna Dewan mutluluğu yeni aşkında buldu.
Güzel oyuncu şimdi de ikinci kez anne olmanın sevincini yaşıyor. Dewan ile sevgilisi Steve Kazee'nin bebekleri dünyaya geldi. Dewan, Callum Michael Rebel Kazee adını verdikleri oğlunun doğumunu Instagram sayfasından duyurdu. Jenna Dewan bebeğiyle doğumhanede çekilen pozunu "Dünyaya hoşgeldin küçük melek" notuyla duyurdu.
Jenna Dewan, Step Up filminin setinde tanıştığı aktör Channing Tatum ile 2009 yılında dünyaevine girmişti. Çift, 2018 yılında boşanmıştı. Dewan bu evlilikten de Everly adında bir kız annesi oldu.
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