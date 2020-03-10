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Bir Zamanlar Çukurova setine sürpriz ziyaret!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.03.2020
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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SETİNE SÜRPRİZ ZİYARET!

Çekimleri Adana'da devam eden 'nın setine sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' projesi, onlara eşlik eden ünlülerle birlikte bu kez Adana'yı keşfetti. Seti de ziyaret eden grup, dizi oyuncuları ve 'le fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' projesi, Rotahane ekibi ve onlara eşlik eden ünlülerle birlikte bu kez Adana'yı keşfetti.

Seyahate katılanlar arasında Vildan Atasever, Nilgün Belgün, Metin Özülkü, İpek Acar, Alper Kömürcü ve Selin Yeninci de vardı. Ekip, Adana Arkeoloji Müzesi, Bebekli Kilisesi, Ulu Camii, Taş Köprü, Adana Garı ve Mozaik Müzesi'ni gezdikten sonra ATV'de yayınlanan '' dizisinin setini de ziyaret etti.

Grup, dizi oyuncuları ve 'le fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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