Bir Zamanlar Çukurova setine sürpriz ziyaret!
Çekimleri Adana'da devam eden Bir Zamanlar Çukurova'nın setine sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' projesi, onlara eşlik eden ünlülerle birlikte bu kez Adana'yı keşfetti. Seti de ziyaret eden grup, dizi oyuncuları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'le fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' projesi, Rotahane ekibi ve onlara eşlik eden ünlülerle birlikte bu kez Adana'yı keşfetti.
Seyahate katılanlar arasında Vildan Atasever, Nilgün Belgün, Metin Özülkü, İpek Acar, Alper Kömürcü ve Selin Yeninci de vardı. Ekip, Adana Arkeoloji Müzesi, Bebekli Kilisesi, Ulu Camii, Taş Köprü, Adana Garı ve Mozaik Müzesi'ni gezdikten sonra ATV'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin setini de ziyaret etti.
Grup, dizi oyuncuları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'le fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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