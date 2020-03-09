Fikret Orman ve Tuğba Coşkun Bebek sahilinde yakalandı
Beşiktaş Spor Kulübü eski başkanı Fikret Orman, Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Tuğba Coşkun ile geçtiğimiz yaz aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri mutlu bir şekilde devam eden ikili önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. İkilinin aşk dolu sohbeti yüzlerine yansıdı...
Beşiktaş Spor Kulübü eski başkanlarından Fikret Orman, geçtiğimiz yaz Tuğba Coşkun ile aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu çift, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaptı.
İkilinin aşk dolu sohbeti yüzlerine yansıdı.
EVLİLİK KARARI ALDILAR
Beşiktaş başkanlığından istifa etmesinin ardından özel hayatına ağırlık veren Fikret Orman'ın Tuğba Coşkun ile evlilik kararı aldığı haberleri gündeme gelmişti.
Magazin basınında yer alan haberlere göre; çift geçtiğimiz Kasım ayında çıktıkları tatilde evlilik kararı aldı. Fikret Orman Miami, Meksika ve Küba'yı kapsayan 10 günlük tatili evlilik teklifi için organize etti. Yılbaşından hemen sonra da sade bir törenle nikah masasına oturacağı iddia edildi. Kaynak: Sürpriz evlilik! Fikret Orman o isimle nikah masasına oturuyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Meghan Markle'ın ‘intikam elbisesi’ törene damga vurdu!
- Mutluluk pozları sosyal medyayı salladı
- 2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini kazanan yönetmen kimdir?
- Kuruluş Osman’ın yıldızı evlilik yolunda ilk adımı attı!
- Öldüğü iddia edilen Muhterem Nur gözlerini açtı
- Hadise'nin koronavirüs korkusu! Belçika'da ailesini...
- CANLI İZLE: Müge Anlı 9 Mart Pazartesi...
- Türkiye'de hangisi diğerlerinden daha azdır?
- Kim Milyoner Olmak İster 873.yeni bölüm soru ve cevapları...
- Kerem Bursin'den Cem Yılmaz'a yanıt geldi: Beni bulaştırmayın
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?
- Petrolde son 30 yılın en sert düşüşü! Petrol fiyatları neden düştü? Motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu?
- Dolara petrol şoku! Sert yükseldi... 9 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Kadınlar Günü mesajları: En güzel 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
- 2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini kazanan yönetmen kimdir?
- IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson sinemada hangi karakteri canlandırdı?
- Coronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmak için neler yapılır?
- Afili Aşk yeni günü ne zaman? Afili Aşk 37. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Kanal D
- Ramazan ayı yaklaşıyor! 2020'de ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
- Hizmetçiler oyuncuları kimdir? Hizmetçiler dizisi nerede çekiliyor? Hizmetçiler konusu nedir?
- Emekliye intibak müjdesi! 355 TL intibak zammı onaylandı! 2020 SSK SGK Bağkur intibak ödemesi ne zaman?
- Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan uyarı! Altın alınır mı, satılır mı? İşte 6 Mart anlık altın fiyatları