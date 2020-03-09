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Fikret Orman ve Tuğba Coşkun Bebek sahilinde yakalandı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.03.2020
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FİKRET ORMAN VE TUĞBA COŞKUN BEBEK SAHİLİNDE YAKALANDI

Beşiktaş Spor Kulübü eski başkanı , Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Tuğba Coşkun ile geçtiğimiz yaz aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri mutlu bir şekilde devam eden ikili önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. İkilinin aşk dolu sohbeti yüzlerine yansıdı...

Beşiktaş Spor Kulübü eski başkanlarından , geçtiğimiz yaz Tuğba Coşkun ile aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu çift, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaptı.

İkilinin aşk dolu sohbeti yüzlerine yansıdı.

EVLİLİK KARARI ALDILAR

Beşiktaş başkanlığından istifa etmesinin ardından özel hayatına ağırlık veren Fikret Orman'ın Tuğba Coşkun ile evlilik kararı aldığı haberleri gündeme gelmişti.

Magazin basınında yer alan haberlere göre; çift geçtiğimiz Kasım ayında çıktıkları tatilde evlilik kararı aldı. Fikret Orman Miami, Meksika ve Küba'yı kapsayan 10 günlük tatili evlilik teklifi için organize etti. Yılbaşından hemen sonra da sade bir törenle nikah masasına oturacağı iddia edildi. Kaynak: Sürpriz evlilik! Fikret Orman o isimle nikah masasına oturuyor...

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