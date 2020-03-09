Kerem Bursin'den Cem Yılmaz'a yanıt geldi: Beni bulaştırmayın

Oyuncu Kerem Bursin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'la ilişkisi hakkında konuşmuş ve 'Herkes mutlu olsun' demişti. Kerem Bürsin'in cevabı ardından Cem Yılmaz'ın yaptığı 'Bir bu eksikti' paylaşımı Bursin'e gönderme olarak algılanmasına cevap veren yakışıklı oyuncu tepkisiyle şaşırttı.

Arkadaşları ile yemek yediği restorandan çıkarken gazetecilerle karşılaşan Kerem Bursin, eski kız arkadaşı Serenay Sarıkaya'nın, Cem Yılmaz ile aşk yaşamasının peşine gerçekleşen açıklamalardan ve sorulardan sıkıldığını söylerken 'Artık beni bu olaya karıştırmayın' dedi.

Bursin, 'Cem Yılmaz siz iki yeni sevgiliye mutluluklar dilerim demenizden sonra bir bu eksikti açıklamasını yaptı, buna ne diyeceksiniz?' sorusuna yanıt verdi. Bursin "Ben bu konuda diyeceğimi zaten dedim, herkes mutlu olsun dedim" şeklinde konuştu.