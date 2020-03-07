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2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini kazanan yönetmen kimdir?

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Giriş Tarihi: 07.03.2020 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020
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2004'TE EN İYİ FİLM VE EN İYİ UYARLAMA SENARYO OSCAR ÖDÜLLERİNİ KAZANAN YÖNETMEN KİMDİR?

2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini kazanan yönetmen kimdir? 7 Mart 2020 tarihli 873. bölümünde 2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini kazanan yönetmen kimdir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini kazanan yönetmen kimdir? 873. bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde 2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini kazanan yönetmen kimdir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 873. bölümüne damga vuran 2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini kazanan yönetmen kimdir? sorusunun yanıtı burada! Peki, 2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini kazanan yönetmen kimdir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini eşiyle birlikte kazanan yönetmen kimdir?

A: Peter Jackson

B: Christopher Nolan

C: Oliver Stone

D: James Cameron

Doğru cevap: A Peter Jackson

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