Türkiye'de hangisi diğerlerinden daha azdır? Kim Milyoner Olmak İster 873. bölüm

Türkiye'de hangisi diğerlerinden daha azdır? Kim Milyoner Olmak İster 7 Mart 2020 tarihli 873. bölümünde Türkiye'de hangisi diğerlerinden daha azdır? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

Türkiye'de hangisi diğerlerinden daha azdır? Kim Milyoner Olmak İster 873. bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Türkiye'de hangisi diğerlerinden daha azdır? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 873. bölümüne damga vuran Türkiye'de hangisi diğerlerinden daha azdır? sorusunun yanıtı burada! Peki, Türkiye'de hangisi diğerlerinden daha azdır? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Adı "eli"yle biten il sayısı

B: Adı "şehir"le biten il sayısı

C: Adı "man"la biten il sayısı

D: Adı "kale"yle biten il sayısı

Doğru cevap) D: Adı "kale"yle biten il sayısı