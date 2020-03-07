IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson sinemada hangi karakteri canlandırdı? Kim Milyoner Olmak İster 7 Mart 2020 tarihli 873. bölümünde IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson sinemada hangi karakteri canlandırdı? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson sinemada hangi karakteri canlandırdı? Kim Milyoner Olmak İster 873. bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson sinemada hangi karakteri canlandırdı? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 873. bölümüne damga vuran IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson sinemada hangi karakteri canlandırdı? sorusunun yanıtı burada! Peki, IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson sinemada hangi karakteri canlandırdı? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: "Salak ile Avanak"taki Harry Dunne

B: "Beab"deki Mr. Bean

C: "Pembe Panter"deki M. Clouseaue

D: "Laurel ve Hardy"deki Hadry

Cevap: B