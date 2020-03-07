Taylor Swift’ten 1 milyon dolarlık bağış!
Taylor Swift'ten hortum felaketinin yaşandığı bölge için cömert bağış geldi. ABD’nin Tennessee eyaletinde meydana gelen, 25 kişinin hayatını kaybettiği, 150’den fazla kişinin de yaralandığı hortum felaketinin yaşandığı bölgeye, 1 milyon dolar bağışta bulundu. 'Orası benim evim' diyen Swift, bağış yapılması çağrısında bulundu.
Taylor Swift, ABD'nin Tennessee eyaletinde meydana gelen, 25 kişinin hayatını kaybettiği, 150'den fazla kişinin de yaralandığı hortum felaketinin yaşandığı bölgeye, 1 milyon dolar bağışta bulundu.
Hortumun en etkili olduğu Nashville kenti için, "Orası benim evim" diyen şarkıcı, "Tüm bu yaşananlar beni mahvetti" açıklamasını yaparak, bağış çağrısında bulundu.
140'TAN FAZLA BİNA YIKILDI
ABD'nin güneydoğusundaki Tennessee eyaletinin Nashville kentinde etkili hortum 140'tan fazla binanın yıkılmasına neden oldu, birçok kişi binaların bodrum katlarında mahsur kaldı.
Öte yandan Vali Bill Lee eyalette acil durum ilan etti. Vali, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmaları ve güvenliğin sağlanması için Ulusal Muhafızları bölgeye gönderdi. Eyaletin Putnam ilçe Belediye Başkanı Randy Porter, "Hortum çok hızlı vurdu, birçok insanın sığınacak vakti yoktu, insanların çoğu uyuyordu." dedi.
BİRÇOK İNSANIN KAYIP OLDUĞU BİLDİRİLDİ
Nashville kentinin merkez bölgelerinde de etkili olan hortum nedeniyle yüzlerce evin çatısı uçtu, duvarları yıkıldı. Şehirde toplu ulaşım bir süreliğine dururken yakın bölgedeki havaalanları da uçuşa kapatıldı.
Yerel yetkililerin paylaştığı bilgilere göre, bölgede 44 bin kişi elektrik kesintisinden etkilendi. Hortum nedeniyle ölenlerin sayısı 25'e yükselirken bir çok insanın da kayıp olduğu bildirildi.
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