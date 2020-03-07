Pelin Karahan'dan meslektaşlarına gönderme
Bİr süredir ekranlarda herhangi bir projede yer almayan Pelin Karahan'dan meslektaşlarına gönderme geldi. Çocukları olduğu için sette çalışma saatlerini belirlemek isteyen oyuncuları eleştiren Karahan, "Çocuklarım var, evliyim diye haftada üç gün gelirim ya da günde şu kadar saat çalışırım gibi istekleri doğru bulmuyorum" dedi.
Pelin Karahan, çocukları olduğu için sette çalışma saatlerini belirlemek isteyen meslektaşlarına göndermede bulundu.
Oyuncu, "Evlatlarım büyüdüğü için tekliflere artık sıcak bakıyorum. Çocuklarım var, evliyim diye haftada üç gün gelirim ya da günde şu kadar saat çalışırım gibi bir kısıtlamam yok. Bu istekleri zaten doğru bulmuyorum" diye konuştu.
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