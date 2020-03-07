Hangisi kurşun kalemle yazılanları silmek için kullanılan başlıca araçlardan biridir?
Hangisi, bugün silgi adı verilen ürün bulunmadan önce kurşun kalemle yazılanları silmek için kullanılan başlıca araçlardan biridir? Kim Milyoner Olmak İster 7 Mart 2020 tarihli 873. bölümünde Hangisi, bugün silgi adı verilen ürün bulunmadan önce kurşun kalemle yazılanları silmek için kullanılan başlıca araçlardan biridir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...
Hangisi, bugün silgi adı verilen ürün bulunmadan önce kurşun kalemle yazılanları silmek için kullanılan başlıca araçlardan biridir?Kim Milyoner Olmak İster 873. bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Hangisi kurşun kalemle yazılanları silmek için kullanılan başlıca araçlardan biridir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 873. bölümüne damga vuran Hangisi kurşun kalemle yazılanları silmek için kullanılan başlıca araçlardan biridir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Hangisi kurşun kalemle yazılanları silmek için kullanılan başlıca araçlardan biridir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...
Soru: Hangisi kurşun kalemle yazılanları silmek için kullanılan başlıca araçlardan biridir?
A: Portakal kabuğu
B: Ekmek içi
C: Papatya çiçeği yaprağı
D: Patates püresi
Cevap: Ekmek içi
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