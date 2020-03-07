Son dakika: Kazım Koyuncu'nun hatırasına büyük saygısızlık!
2005 yılında vefat eden Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu'dan Volkan Konak'a sert tepki geldi. Koyuncu, anlattığı Kazım Koyuncu anıları nedeniyle Volkan Konak’a seslendi: Abimi yanlış anlatıyorsun, yapma! Yeter artık, dur!
Anlattığı Kazım Koyuncu anıları nedeniyle Volkan Konak'a sert tepki geldi! 2005 yılında vefat eden Karadenizli sanatçının kardeşi Niyazi Koyuncu, çektiği video ile Volkan Konak'a seslendi: Abimi yanlış anlatıyorsun, yapma! Yeter artık, dur!
Niyazi Koyuncu:
'Bu kadar yeter! abimi kaybedeli 15 yıl oldu, yaramız hala açık, üzerine basıyorsun. yapma!'
VİDEO ÇEKİP İTİRAZ ETTİ
Volkan Konak, katıldığı bir programda 2005 yılında kanserden hayatını yitiren Kazım Koyuncu ile ilgili anılarını anlattı. Konak'ın seyirciyle paylaştığı üç anıya da Koyuncu'nun erkek kardeşi Niyazi Koyuncu itiraz etti. Bir video çekip yayınlayan Koyuncu, itirazlarını tek tek sıraladı.
'ABİM ÖYLE BİRİ DEĞİL'
Koyuncu, Konak'ın anlattığı olaylardaki tarihlerin gerçeklerle tutarsızlık gösterdiğini, olayların içeriklerinin tamamen saptırıldığını ve kardeşinin, anlatıldığı gibi kaba saba biri değil, kibar bir insan olduğunu söyleyip "Yeter artık" diye tepki gösterdi. İşte Koyuncu'nun açıklamaları:
ABİM KİBAR BİR ADAMDI
"Volkan Konak'ın bahsettiği Hey Gidi Karadeniz konserlerinde ben de vardım. Konak, 'Kafamın üstünden devamlı öksürüyordu, 'Veremli misin kardeşim?' diye sordum' diyor. Abim duracağı yeri iyi bilirdi, kibar bir insandı, kimsenin yüzüne öksürmez, eli ile ağzını kapatırdı."
ARTIK DURMANIN ZAMANI GELDİ
"Volkan Konak, bizi derinden üzdü. Abim güya Volkan Konak'a 'Paramız var da hastaneye gitmedik mi?' demiş. Abim öyle bir cümle kurmaz. Avrupa ve Amerika dahil birçok hastaneye raporları gitti, 6 ay tedavi oldu... 15 yıl oldu abimi kaybedeli, yaramız hâlâ açık, üzerine basıyor, ailemi çok üzüyorsun. Sevenlerine Kazım'ı yanlış anlatıyorsun, yapma! Kimse vakıf olmadığı konular hakkında konuşmasın!"
TARİHLER YANLIŞ
"Volkan Konak, abimin 91 yılında Rize Pazar Lisesi'nde okuduğunu söylüyor. Abim 89'da Hopa'dan ayrıldı, üniversiteyi kazanıp müziğe başladı."
Sabah
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Birce Akalay'ın o fotoğrafı olay oldu! Meğer...
- Hercai şok itirafla olay oldu
- Hercai’nin Miran’ından evlilik açıklaması
- Miran annesinin sesini duydu
- Azize Aslanbey Konağı'ndan ayrılıyor!
- Hercai'nin sosyal medyayı sallayan sahnesi
- Hercai 35. bölüm tek parça izle
- Arda Kural'dan yıllar sonra gelen itiraf!
- Arka Sokaklar'ın Zeliş'i sosyal medyayı salladı
- Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hercai 35. bölüm tek parça izle! Reyyan üvey olduğunu öğreniyor!
- Beşiktaş Ankaragücü maçı canı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Ankaragücü maçı muhtemel 11'ler (video)
- Gelinim Mutfakta kim elendi, puan durumu nasıl? 6 Mart Gelinim Mutfakta gün ve hafta birincisi kim oldu?
- TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası! 2020 TOKİ Ankara Sincan 2+1 ve 3+1 kurası
- Uzmanlardan kritik altın yorumu! Altın artacak mı? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları son durum
- 6 bankadan promosyon müjdesi! Ziraat, Halkbank, Garanti, Yapı Kredi, TEB, ING emekli promosyonu ne zaman ödenecek?
- Fındık destekleme parası yattı mı? 2020 fındık desteklemeleri ne zaman ödenecek?
- Muhterem Nur'un son sağlık durumunda flaş gelişme! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında?
- Bankaların emekli maaş promosyonu ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli promosyonu ne zaman ödenecek?
- TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Halkbank'tan emeklilere müjde! 2020 Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyon ne zaman yatar?
- Cuma Hutbesi 6 Mart 2020! Bugünkü Diyanet Cuma hutbesi konusu: Allah temizdir temizliği sever