Son dakika: Kazım Koyuncu'nun hatırasına büyük saygısızlık!

2005 yılında vefat eden Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu'dan Volkan Konak'a sert tepki geldi. Koyuncu, anlattığı Kazım Koyuncu anıları nedeniyle Volkan Konak’a seslendi: Abimi yanlış anlatıyorsun, yapma! Yeter artık, dur!

Anlattığı Kazım Koyuncu anıları nedeniyle Volkan Konak'a sert tepki geldi! 2005 yılında vefat eden Karadenizli sanatçının kardeşi Niyazi Koyuncu, çektiği video ile Volkan Konak'a seslendi: Abimi yanlış anlatıyorsun, yapma! Yeter artık, dur!

Niyazi Koyuncu:

'Bu kadar yeter! abimi kaybedeli 15 yıl oldu, yaramız hala açık, üzerine basıyorsun. yapma!'



VİDEO ÇEKİP İTİRAZ ETTİ

Volkan Konak, katıldığı bir programda 2005 yılında kanserden hayatını yitiren Kazım Koyuncu ile ilgili anılarını anlattı. Konak'ın seyirciyle paylaştığı üç anıya da Koyuncu'nun erkek kardeşi Niyazi Koyuncu itiraz etti. Bir video çekip yayınlayan Koyuncu, itirazlarını tek tek sıraladı.



'ABİM ÖYLE BİRİ DEĞİL'

Koyuncu, Konak'ın anlattığı olaylardaki tarihlerin gerçeklerle tutarsızlık gösterdiğini, olayların içeriklerinin tamamen saptırıldığını ve kardeşinin, anlatıldığı gibi kaba saba biri değil, kibar bir insan olduğunu söyleyip "Yeter artık" diye tepki gösterdi. İşte Koyuncu'nun açıklamaları:



ABİM KİBAR BİR ADAMDI

"Volkan Konak'ın bahsettiği Hey Gidi Karadeniz konserlerinde ben de vardım. Konak, 'Kafamın üstünden devamlı öksürüyordu, 'Veremli misin kardeşim?' diye sordum' diyor. Abim duracağı yeri iyi bilirdi, kibar bir insandı, kimsenin yüzüne öksürmez, eli ile ağzını kapatırdı."



ARTIK DURMANIN ZAMANI GELDİ

"Volkan Konak, bizi derinden üzdü. Abim güya Volkan Konak'a 'Paramız var da hastaneye gitmedik mi?' demiş. Abim öyle bir cümle kurmaz. Avrupa ve Amerika dahil birçok hastaneye raporları gitti, 6 ay tedavi oldu... 15 yıl oldu abimi kaybedeli, yaramız hâlâ açık, üzerine basıyor, ailemi çok üzüyorsun. Sevenlerine Kazım'ı yanlış anlatıyorsun, yapma! Kimse vakıf olmadığı konular hakkında konuşmasın!"



TARİHLER YANLIŞ

"Volkan Konak, abimin 91 yılında Rize Pazar Lisesi'nde okuduğunu söylüyor. Abim 89'da Hopa'dan ayrıldı, üniversiteyi kazanıp müziğe başladı."

Sabah