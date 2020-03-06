Seçil Gür'ün babasından Serdar Ortaç'a onay çıktı!

Serdar Ortaç Chloe Loughnan ile ayrılığının ardından kendisi gibi şarkıcı olan Seçil Gür ile yeni bir aşka başlamış ve kameralara mutluluk pozları vermişti. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Seçil Gür, babasının ilişkiye onay verdiğini söyledi.

Serdar Ortaç ve Seçil Gür yaklaşık iki ay önce yeni bir aşka yelken açmış ve kameralara mutluluk pozları vermişti.

Seçil Gür, önceki gün City's Nişantaşı'nda babasıyla objektiflere takıldı. Gür "Babam her şeyden haberdar. Serdar Bey'le babam tanışmadı daha ama onunla olan beraberliğime onay verdi" dedikten sonra babasıyla AVM'de alışveriş yaptı.