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Seçil Gür'ün babasından Serdar Ortaç'a onay çıktı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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BABADAN ONAY ÇIKTI

Chloe Loughnan ile ayrılığının ardından kendisi gibi şarkıcı olan ile yeni bir aşka başlamış ve kameralara mutluluk pozları vermişti. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Seçil Gür, babasının ilişkiye onay verdiğini söyledi.

ve yaklaşık iki ay önce yeni bir aşka yelken açmış ve kameralara mutluluk pozları vermişti.

Seçil Gür, önceki gün City's Nişantaşı'nda babasıyla objektiflere takıldı. Gür "Babam her şeyden haberdar. Serdar Bey'le babam tanışmadı daha ama onunla olan beraberliğime onay verdi" dedikten sonra babasıyla AVM'de alışveriş yaptı.

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