Bir Zamanlar Çukurova 58. bölüm canlı izle | ATV canlı yayın

Bir Zamanlar Çukurova 58. bölüm canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de! ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 58. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkıyor. Dizinin bu bölümünde Züleyha'nın Yılmaz ile buluşması Çukurova'da büyük bir savaşın başlamasına neden oldu. Müjgan'ın Züleyha ile Yılmaz'ın görüntülerini kaydedip Demir'e göstermesi sonrası ortalık kızışıyor. Demir Züleyha'yı alıp gidiyor. Yılmaz çileden çıkıyor. İşte ATV Bir Zamanlar Çukurova canlı izleme ekranı ve linki...

Bir Zamanlar Çukurova 58. bölümüyle ATV'de sevenleriyle buluşuyor. Müjgan'n Züleyha ile Demir'in görüntülerini çektiği görüntüleri izleyen Demir çılgına döner, Eline silahını alıp Züleyha'nı alıp gider. Bu durumu öğrenen Yılmaz çileden çıkar ve o da silahını alıp Züleyha'yı aramaya koyulur. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşandı? Bir Zamanlar Çukurova 58. bölüm canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 58. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha'nın Ercüment'in ölümü ile ilgili duyduklarını anlatmak için Yılmaz ile buluşması, Çukurova'da bugüne dek görülmemiş bir savaşın başlamasına neden oldu! Yılmaz'ı takip edip Züleyha ile görüntülerini kaydeden Müjgan, kendi hayatı dahil herkesi savuracak bir bombayı çiftliğin ortasına attı. Paketten çıkan görüntüleri izleyen Hünkar ve Demir'in önce nutku tutulur. Demir, o an adeta aklını yitirmiş hale gelerek silahına sarılır ve Züleyha'yı sürükleyerek otomobiline götürür. Alt katta kavgaya tutuşmuş olan Şermin, Naciye ve tüm çalışanların korku dolu bakışları içinde otomobil uzaklaşır. Hünkar, olanlara engel olmak için Fekeli'den yardım ister. Ama Demir ve Züleyha'yı silah sesi duyulana kadar kimse bulamayacaktır!

YILMAZ MÜJGAN'IN YAPTIKLARINI ÖĞRENECEK Mİ?

Demir'in Züleyha'yı alıp gitmesi Yılmaz'ı da çileden çıkarır. O da silahını eline alır. Fekeli bir yandan Züleyha'yı bulmaya bir yandan Yılmaz ve Demir'in karşılaşmamasını sağlamaya çalışacaktır. Olan biten her şey Behice ve Müjgan arasında da iplerin gerilmesine neden olur. Müjgan, yaptıklarının sonuçları karşısında Yılmaz'ı tamamen kaybedebileceğini anlar. Hünkar ise ilk kez neden olduklarından dolayı bu kadar pişman olacaktır. Şimdi tek amacı oğlunu da Züleyha'yı da bu kabustan çıkarmaktır.