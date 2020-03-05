Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kimmiş!

Bir Zamanlar Çukurova milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizide Müjgan karakterini canlandıran Melike İpek Yalova, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönüllere taht kurmayı başardı. Dizide Yılmaz'ın eşi olan 20'li yaşlarının sonunda bir çocuk doktorunu canlandıran Melike İpek Yalova'nın özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alındı. Geçtiğimiz Eylül ayında sessiz sedasız evlenen Melike İpek Yalova'nın eşi merak konusu oldu. İşte Melike İpek Yalova'nın merak edilen eşi...