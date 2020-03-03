03 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Muhterem Nur'un son durumu nasıl? Muhterem Nur'dan yeni haber

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.03.2020
MUHTEREM NUR'DAN YENİ HABER

Geçtiğimiz haftalarda yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden 'dan haber geldi.

Merhum sanatçı 'in eşi 87 yaşındaki 'un tedavisinde hastane değişikliği yapıldı. Hürriyet'in haberine göre; Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin ünitesinde tedavi gören Nur, geçen cuma günü, diyabet alanında uzmanları bulunan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

DUYDUĞU SESLERE TEPKİ VERMEYE BAŞLADI

Yaklaşık 15 gün önce şekere bağlı böbrek ve çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan, ardından enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alınan Muhterem Nur, hastane değişimi sonrası diyalizden çıkarıldı. Tedaviye olumlu yanıt veren ve duyduğu seslere gözünü açarak tepki vermeye başlayan Nur'un yoğun bakımdan ne zaman çıkacağı ise belli değil.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN