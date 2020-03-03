Muhterem Nur'un son durumu nasıl? Muhterem Nur'dan yeni haber
Geçtiğimiz haftalarda yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Muhterem Nur'dan haber geldi.
Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi 87 yaşındaki Muhterem Nur'un tedavisinde hastane değişikliği yapıldı. Hürriyet'in haberine göre; Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Nur, geçen cuma günü, diyabet alanında uzmanları bulunan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
DUYDUĞU SESLERE TEPKİ VERMEYE BAŞLADI
Yaklaşık 15 gün önce şekere bağlı böbrek ve çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan, ardından enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alınan Muhterem Nur, hastane değişimi sonrası diyalizden çıkarıldı. Tedaviye olumlu yanıt veren ve duyduğu seslere gözünü açarak tepki vermeye başlayan Nur'un yoğun bakımdan ne zaman çıkacağı ise belli değil.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Aras Bulut İynemli'nin annesi bakın kim çıktı
- EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- YouTube fenomeninin arabası küle döndü
- Esra Erol 2 Mart Pazartesi tek parça izle
- Erhan Alpay’ın eşi bakın kim çıktı!
- Milyoner'de ters köşe yaptıran Sivaslı sorusu!
- Ivana Sert’e lahmacuncu sevgili! İşte böyle yakalandı
- Survivor’da ikinci diskalifiye şoku!
- EDHO'nun Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer meğer...
- Fikret Kuşkan hakkında şaşırtan gerçek
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 100 bin TL’ye kadar alınabilecek ikinci el arabalar! 2020 Mart ayı en uygun ikinci el araba modelleri listesi…
- KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama!
- Resmi Gazete’de yayımlandı! TÜBİTAK 95 personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- 2 Mart TOKİ Selçuklu kura sonuçları tüm liste | TOKİ Konya Selçuklu çekiliş sonucu isim listesi!
- Şehitler Tepesi ne demek? Arif Nihat Asya Şehitler Tepesi şiiri sözleri!
- 2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?
- EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) fragman neden yok?
- 2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?
- 1717 konut yapılacak! TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr TOKİ Selçuklu çekiliş sonuçları…
- 2 Mart gram çeyrek altın ne kadar? Mart ayında altın yükselecek mi? Altın fiyatlarına “Korona” etkisi!
- Galatasaray Gençlerbirliği canlı anlatım izle! GS Gençlerbirliği CANLI | Video
- El Clasico hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?