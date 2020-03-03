03 Mart 2020, Salı
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Miray Daner rejim yanlısı Suriyeli'ye haddini bildirdi!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.03.2020
MİRAY DANER REJİM YANLISI SURİYELİ'YE HADDİNİ BİLDİRDİ!

, önceki gün ’deki hain saldırı sonrası şehit düşen kahraman askerlerimizin isimlerini paylaştı. Güzel oyuncuya, hadsiz bir Suriyeli’den çirkin yorum geldi. Daner, ‘Sadece iki çeşit insan var; vicdanı olan ve olmayan’ diyerek haine haddini bildirdi.

Son dönemin en başarılı ve popüler oyuncularından , 'de katil Esad rejiminin haince saldırısı sonrası şehit olan kahraman askerlerimizin isimlerinin tek tek yazılı olduğu bir Instagram hikayesi paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına rejim yanlısı bir Suriyeli, hadsiz bir yanıt verdi.

Miray Daner, hadsiz mesajı paylaşıp Fars asıllı sanatçı Farid Farjad'ın "Dünyada yüzlerce milliyet, dil, din, mezhep olabilir. Ama sadece iki çeşit insan var; vicdanı olan ve olmayan" sözüyle yanıt verdi. Daner, paylaşımının sonuna da "Bu söz şimdi çok daha anlamlı" notunu düştü.

Daner'e mesaj yollayan Suriyeli, gelen yorumlar üzerine sosyal medyasını yorumlara kapadı.

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