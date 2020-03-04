Müslüm Gürses müzesi büyük ilgi gördü
Arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses, ölümünün yedinci yılında Şanlıurfa’da kendi adını taşıyan müzede anıldı. Hayranlarının özel ilgi gösterdiği müze, yıl boyunca 40 bin kişiyi ağırladı.
Arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses, vefatının 7'nci yılında memleketi Şanlıurfa'da, kendi adını taşıyan müzede anıldı. 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Gürses'in hayranları dün, ölümünün beşinci yıl dönümünde adının verildiği Müslüm Gürses Müzesi'ne akın etti.
BALMUMU HEYKELİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER
Sevenleri, ustanın parçaları eşliğinde, sanat yaşamı boyunca sahnede giymiş olduğu kostümleri, müzik aletleri, plak, kaset ve fotoğraf aksesuarlarını inceledi. Hayranları, Gürses'in balmumundan yapılmış olan heykeli önünde hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Yılda 40 bin kişinin ziyaret ettiği müzenin sorumlusu Zeynep Yılmaz, şöyle konuştu: "Kendine has yorumuyla milyonların gönlünde yer bulmuş Gürses, ölüm yıldöneminde anıldı. Ne mutlu bizler de her yıl olduğu gibi müzenin kapısını ziyaretçilere açtık. 7'den 77'ye her kesimden ziyaretçilerimiz var. Özellikle ölüm yıldönümünde yoğunluk oluyor. Ziyaretçilerimiz burada duygulanıyorlar, ruhuna bir Fatiha okuyorlar. Avrupa'dan gelenler de var. Çocuklar da müzeyi geziyor."
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