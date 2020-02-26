Aşk Tesadüfleri Sever ekibi 150 kadını sinemayla buluşturdu!
Giriş Tarihi: 26.02.2020
‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’ ekibi, aralarında daha önce hiç sinemaya gitmemiş olanların da bulunduğu 150 kadını sinemayla buluşturdu. Beykoz Eğitime Destek Derneği iş birliğiyle düzenlenen organizasyona katılan kadınlar, bu deneyimden duydukları mutluluğu ve heyecanı dile getirip, filmi gözyaşları içinde izlediklerini söyledi.
'Aşk Tesadüfleri Sever 2' ekibi, aralarında daha önce hiç sinemaya gitmemiş olanların da bulunduğu 150 kadını sinemayla buluşturdu. Filmin yönetmenleri Ömer Faruk Sorak, İpek Sorak ve yapıma ilham veren hikayenin gerçek kahramanlarından Gülçin Sınar Kiropoulos, Cinetime Özdilek Park İstanbul'daki özel gösterimde, projeyi konuklarıyla izledi.
Beykoz Eğitime Destek Derneği iş birliğiyle düzenlenen organizasyona katılan kadınlar, bu deneyimden duydukları mutluluğu ve heyecanı dile getirip, filmi gözyaşları içinde izlediklerini söyledi.
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