26 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Aşk Tesadüfleri Sever ekibi 150 kadını sinemayla buluşturdu!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.02.2020
150 KADINI SİNEMAYLA BULUŞTURDU!

2’ ekibi, aralarında daha önce hiç sinemaya gitmemiş olanların da bulunduğu 150 kadını sinemayla buluşturdu. iş birliğiyle düzenlenen organizasyona katılan kadınlar, bu deneyimden duydukları mutluluğu ve heyecanı dile getirip, filmi gözyaşları içinde izlediklerini söyledi.

' 2' ekibi, aralarında daha önce hiç sinemaya gitmemiş olanların da bulunduğu 150 kadını sinemayla buluşturdu. Filmin yönetmenleri Ömer Faruk Sorak, İpek Sorak ve yapıma ilham veren hikayenin gerçek kahramanlarından Gülçin Sınar Kiropoulos, Cinetime Özdilek Park İstanbul'daki özel gösterimde, projeyi konuklarıyla izledi.

iş birliğiyle düzenlenen organizasyona katılan kadınlar, bu deneyimden duydukları mutluluğu ve heyecanı dile getirip, filmi gözyaşları içinde izlediklerini söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN