Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 158. bölüm canlı izle! – ATV
EDHO 158. bölüm izle! ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 158. bölüm canlı izle! Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen EDHO’da bu hafta heyecan dorukta! Boran masaya ihanet ederken, Çakırbeyli hanesine beklenmedik bir ziyaret gerçekleşecek. Boran’ın yaşaması ve ölüm kararı masada oylanacak. Altan ve Sınırsızları yok etmek isteyen Hızır, yeni bir operasyon için harekete geçti. EDHO 158. bölüm izleme ekranına sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 158. bölüm canlı izle! ATV'de her hafta nefes kesen sahnelerle ekranlara gelen EDHO 158. bölüm izle! Masada dengelerin değişeceği dizide bu hafta; Boran'ın ölümü veya yaşaması için masada oy kullanılacak. Beklenmedik bir karar herkesi şok edecek. Çakırbeyli hanesine yapılan beklenmeyen bir ziyaret olayların seyrini değiştirecek. Nasıl yaşayacağından çok düşmanlarının nasıl öleceğini düşünen Boran, kendi yöntemleriyle Bicolara bir bedel ödetmeye çalışacak. İşte, EDHO 158. bölüm izleme sayfası…
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 158. BÖLÜM İZLE!
EDHO 158. bölüm bu akşam saat 20:00'den itibaren ATV ekranlarından izlenebilecek.
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Uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demeti kaçırmış, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenini sarsmıştır. Bicoların kurduğu oyuna karşılık olarak yaptığı planla, Demet'i rehin alarak onu kurtarmaya gelen herkesten intikamını almayı amaçlamaktadır; fakat işler planladığı gibi gitmez.
Çakırbeyli hanesine yapılan beklenmeyen bir ziyaret olayların seyrini değiştirecektir. Nasıl yaşayacağından çok düşmanlarının nasıl öleceğini düşünen Boran, kendi yöntemleriyle Bicolara bir bedel ödetmeye çalışırken dostlarını da etrafında istemez. Ateşin üzerine üzerine giden Boran bu tavırlarıyla masanın tepkisini toplamaya devam edecektir.
En başta, söz konusu ihanet olduğunda, oğlunun dahi gözünün yaşına bakmamış olan Haşmet'in kabullenemeyeceği bir durumdur bu. Masanın aleyhine hareket eden üyelerin akıbetini oylamaya açma yetkisi bulunan Hızır, oylanacak kişi bir dostu olmasına rağmen, masayı toplantıya çağıracaktır.
İlyas, Behzat ve hatta Tipi, düşman sevindirmemek adına Boran'ın yaşaması için oy kullanacakken ölümü için kalkan bir el herkesi şaşırtacaktır. Hızır'ın masa toplantısından sonra ilk işi düşmanlarıyla savaşına devam etmek olacaktır. Tufan'la olan husumetinde araya giren Bicolarla birlikte onlarla iş yapan Altan ve Sınırsızları da yok etmeyi amaçlayan Hızır, yeni bir operasyon için kollarını sıvayacaktır.
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- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 158. bölüm canlı izle! – ATV
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