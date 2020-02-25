Serenay Sarıkaya üç fotoğrafla servet kazandı
Serenay Sarıkaya dizi ve filmlerdeki başarılarının ardından reklamların da aranan yüzü oldu. Sarıkaya son olarak bir otomobil markası için kameralar karşısına geçti. Güzel oyuncu üç poz karşılığında küçük bir servet kazandı. Otomobil markası, Serenay Sarıkaya'ya özel hayatında kullanması için de bir araç tahsis etti.
Serenay Sarıkaya, dizi ve filmlerin ardından reklamların da aranan yüzü haline geldi... Başarılı oyunculuğunun yanı sıra, duru güzelliğiyle de dikkat çeken Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda bir giyim ve şampuan markasının reklamında oynayarak cebini doldurmuştu. Genç oyuncu, şimdi de dünyaca ünlü otomobil firması Volvo'nun Türkiye'deki yüzü oldu.
ARABA PARASI KAZANDI!
Sarıkaya, reklam anlaşması kapsamında geçtiğimiz gün Volvo'nun 2020 model bir aracının içinde ve dışında pozlar verdi. Oyuncu, daha sonra da bu kareleri 9.2 milyon takipçili Instagram hesabında yayınladı. Serenay Sarıkaya'nın üç pozdan oluşan paylaşım karşılığında 300 bin lira kazandığı öne sürüldü.
28 yaşındaki oyuncunun doğal hali ve sportif tarzı çok beğenildi.
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