Nilüfer kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilüfer’in hastalığı Aspergillus nedir?
Şarkıcı Nilüfer’den kötü haber geldi. Son aylarda hastalıklarla mücadele eden ünlü şarkıcı Nilüfer şimdi de Aspergillus hastalığına yakalandı. Peki, Nilüfer hastalığı Aspergillus nedir? Nilüfer kimdir, kaç yaşında, nereli? Akciğerde üreyen bir hastalık olan “Aspergillus” tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilmektedir. Yüzlerce çeşit küf mantarlarından birisi olarak bilinen Aspergillus, alerjik bir nedenle ortaya çıkabilmektedir.
Nilüfer kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilüfer'in hastalığı Aspergillus nedir sorusuna yanıt aranıyor. Daha önce göğüs kanseriyle mücadele veren, ardından domuz gribine yakalanan Nilüfer, şimdi de akciğerde mantar enfeksiyonu olarak bilinen Aspergillus'la mücadele ediyor. Aspergillus'a domuz gribi hastalığının, sanatçının alerjik bir yapısı olmasının ve buna yönelik kullandığı ilaçların yol açtığı düşünülüyor. Peki, Aspergillus nedir?
ASPERGİLLUS NEDİR?
Aspergillus, dünyanın her yerine yayılmış yaklaşık 200 mantar (küf) türünden oluşmuş bir cinstir. Yuvarlak hücrelerden oluşmuş mayalardan farklı olarak, Aspergilluslar hif olarak adlandırılan hücre zincirlerinden oluşan ipliksi mantar türleridir. Doğada saman ve çürüyen bitki artıklarında yaşarlar. Hayvanlarda, özellikle kuşlarda solunumla ilgili ciddi bir hastalık olan Asperjilloz hastalığına yol açar.
Aspergillosis (veya aspergilloz), Aspergillus cinslerinin neden olduğu bir hastalık grubudur. Belirtiler arasında ateş, öksürük, göğüs ağrısı veya nefessizlik olabilir, bunlar başka hastalıklarda da görüldüğü için tanı koymak zordur. Bağışıklık sistemi zayıflamış veya başka akciğer sorunları olan hastalar buna müsaittir.
İnsanda hastalığın başlıca biçimleri:
Alerjik aspergillosis (astım, kistik fibroz ve sinüzit hastalarını etkiler)
Akut invazif aspergillosis (bazı kanser hastaları ve kemoterapi görenlerde olduğu gibi zayıf bağışıklık sistemlilerde risk artar)
Dissemine invazif aspergillosis (vücuda yayılmış).
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