Fahriye Evcen'den uyarı: Adımı kullananlara inanmayın

Fahriye Evcen, geçen yıl Karan'ı kucakladı. Kiloyu değil oğlunu umursadı. Emzirdiği için şok diyetten kaçtı. Sosyetik diyetle değil, bulgur yiyip su içerek kilo verdi. Büyük anne taktiği uyguladı. Hoşaf içip bulgur kaşıkladı. Uyardı: Adımı kullanıp zayıflama hapı satıyorlar kanmayın...

Fahriye Evcen, geçen yıl Karan'ı kucakladı. Kiloyu değil oğlunu umursadı. Emzirdiği için şok diyetten kaçtı. Sosyetik diyetle değil, bulgur yiyip su içerek kilo verdi.

HURMA VE BULGUR OLMAZSA OLMAZI

Oğlunun sağlığını her şeyden önce tutan Fahriye Evcen, aile büyüklerinin tavsiyelerine de kulak veriyor. Geleneksel yöntemlerle beslenen güzel oyuncu; kuru meyveler, hurma, hoşaf ve bulguru da bol tüketiyor.

KİLO KİLO SAHTEKARLIK

Zerdeçallı bir bitkisel ürünü satan uyanıklar, 'Fahriye Evcen, böyle zayıfladı' reklamı yaptı. Emzirdiği için bu tarz ürünleri asla tüketmeyen Evcen, doğumdan beri sadece organik besleniyor.

Kendisi gibi başarılı oyuncu eşi Burak Özçivit'ten 10 aylık Karan adında bir oğlu olan Fahriye Evcen, internetteki sahtekarların son kurbanı oldu. Zerdeçallı bir bitkisel ürünü satan uyanıklar, "Fahriye'nin doğum kilolarını yok eden ürün. Eczane siparişlerine yetişemiyor" reklamı yaptı.

ORGANIK ANNE...

Ancak Evcen, bu ürünü asla kullanmadığını ve bilginin tamamen yalan olduğunu açıkladı. Minik bebeğini halen emzirdiği için bu tip ürünlerden kaçınan Fahriye Evcen, her yeni anne gibi geleneksel yöntemlerle besleniyor. Tek arzusu bebeğinin sağlıklı bir şekilde büyümesi olan 33 yaşındaki oyuncu, bu nedenle şok diyetlerden de uzak duruyor. Düzenli olarak yürüyüş yapıp bol su içen Fahriye Evcen; un, tuz ve şekerden de uzak durdu. Güzel oyuncu, paketlenmiş gıdalardan uzak durup organik ürünlerle besleniyor...