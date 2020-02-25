Şarkıcı Nilüfer'den üzen haber geldi!

Geçtiğimiz yıllarda meme kanseri tedavisi gören Nilüfer, geçtiğimiz Ocak ayında da domuz gribine yakalanmıştı. Hastalıklar peşini bırakmayan Nilüfer şimdi de geçirdiği domuz gribi ve alerjik bir bünyesinin olmasından dolayı Aspergillus hastalığına yakalandı. Yapılan testlerde akciğerde üreyen 'Aspergillus' teşhisi konulan Nilüfer tedavi altına alındı. Nilüfer'den yakalandığı Aspergillus rahatsızlığı ve sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. İşte şarkıcı Nilüfer'in son durumu...