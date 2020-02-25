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Şarkıcı Nilüfer'den üzen haber geldi!

Geçtiğimiz yıllarda meme kanseri tedavisi gören Nilüfer, geçtiğimiz Ocak ayında da domuz gribine yakalanmıştı. Hastalıklar peşini bırakmayan Nilüfer şimdi de geçirdiği domuz gribi ve alerjik bir bünyesinin olmasından dolayı Aspergillus hastalığına yakalandı. Yapılan testlerde akciğerde üreyen 'Aspergillus' teşhisi konulan Nilüfer tedavi altına alındı. Nilüfer'den yakalandığı Aspergillus rahatsızlığı ve sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. İşte şarkıcı Nilüfer'in son durumu...

Giriş Tarihi: 25.02.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 09:44
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Şarkıcı Nilüfer'den üzen haber geldi!

Meme kanserini atlattıktan sonra domuz gribi tedavisi gören Nilüfer'den üzücü bir haber daha geldi.

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Şarkıcı Nilüfer'den üzen haber geldi!

Yapılan tetkiklerde geçirdiği domuz gribi ve alerjik bir bünyesinin olmasından dolayı Aspergillus hastalığına yakalandı.

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Şarkıcı Nilüfer'den üzen haber geldi!

Daha önce meme kanseriyle savaşan ve hastalığı yenmeyi başaran Nilüfer, geçtiğimiz ocak ayında da domuz gribi teşhisiyle hastaneye yatırılmıştı. Daha sonra yapılan tetkik ve testlerde sanatçıya akciğerde üreyen 'Aspergillus' (mantar enfeksiyonu) teşhisi konuldu.

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Şarkıcı Nilüfer'den üzen haber geldi!

Aspergillus'a domuz gribi hastalığının, sanatçının alerjik bir yapısı olmasının ve buna yönelik kullandığı ilaçların yol açtığı düşünülüyor.

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Şarkıcı Nilüfer'den üzen haber geldi!

YAZ BAŞINDA İYİLEŞMİŞ OLACAĞIM

Akciğerdeki mantar enfeksiyonları tamamen yok olabilen, ancak uzun tedavi gerektiren bir rahatsızlık. Bu nedenle Nilüfer, tüm zamanını evinde dinlenerek geçiriyor ve tedavisine de evinde devam ediyor.