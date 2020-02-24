Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı'ya büyükk şok! Mahkeme kararını verdi
Geçtiğimiz Aralık ayında oyuncu Naz Elmas ile dünyaevine giren Erol Özmandıracı kızının annesi Merve Nur Başbuğ’un açtığı davayı kaybetti. Özmandıracı, kızının annesi Merve Başbuğ’u oturduğu evden çıkartmak istedi. Mahkeme Başbuğ’dan yana karar verdi, daire anne ile kızının kullanımına tahsis edildi.
Geçen aralık Aralık ayında oyuncu Naz Elmas'la (36) evlenen işadamı Erol Özmandıracı (52) aleyhine daha önce uzaklaştırma kararı aldıran ve 20 bin liralık tedbir nafakası davası devam eden eski hostes sevgilisi Merve Nur Başbuğ, yeni bir dava daha açtı.
Oyuncu Naz Elmas, 2018 yazında aşk yaşamaya başladığı işadamı Erol Özmandıracı ile Aralık ayında nikah masasına oturdu. Çift balayını ise Maldivler'de yaptı.
Başbuğ, iki hafta önce Özmandıracı'nın çalışanının Maslak'ta oturduğu daireye gelip, evin satışa çıkarıldığını ve boşaltmasını istediğini belirterek, kendisine ve küçük kızına başka bir ikamet tesis edilinceye kadar oturduğu daireye tedbir konulmasını istedi.
6 yıl önce uçakta tanışan çift, 4 yıl birliktelik yaşadı. İlk olarak, baba ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulması için dava açan Merve Başbuğ, 20 bin liralık tedbir nafakası için de mahkemeye başvurdu.
Mahkeme, Erol Özmandıracı'nın müteahhitlik firmasının yaptığı Maslak'taki HillSide Suites Sitesi'nde oturan Başbuğ'un dairesini, tedbiren anne ile 2 yaşındaki küçük kızın kullanımına tahsis etti. Başbuğ'un avukatı Handan Bakbak, "Küçük bu eve alışmıştır. Okulu buraya çok yakındır. Anne çocuğuyla ilgilendiği için asgari ücret karşılığı part-time şekilde bir inşaat firmasının lansman ekibinde çalışmaktadır. Kira ödeyecek durumu da yoktur" dedi.
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