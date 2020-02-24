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Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'dan sevindiren haber

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
MUHTEREM NUR'DAN SEVİNDİREN HABER

, geçtiğimiz hafta salı günü yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Tedavisi uyutularak devam eden Muhterem Nur’dan iyi haber geldi. Doktorları, kan değerleri düzelen Nur’u bugün uyandırmayı planlıyor.

Merhum sanatçı 'in eşi (87), geçtiğimiz salı günü rahatsızlanarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nur, yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle ünitesinde tedavi altına alındı. Tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur'un kan değerlerinin normal seviyeye döndüğü öğrenildi.

BUGÜN UYANDIRILACAK

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; akciğerinde sıvı toplanması tespit edilen ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlanan Nur için, yoğun bakıma vücut ısısını koruyan özel bir yatak getirtildi. Doktorları, tedaviye olumlu yanıt veren Muhterem Nur'u bugün uyandıracak.

Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses ve Muhterem Nur arasında kaç yaş fark var? MUHTEREM NUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? MÜSLÜM GÜRSES VE MUHTEREM NUR ARASINDA KAÇ YAŞ FARK VAR?

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