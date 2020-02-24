Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'dan sevindiren haber
Muhterem Nur, geçtiğimiz hafta salı günü yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Tedavisi uyutularak devam eden Muhterem Nur’dan iyi haber geldi. Doktorları, kan değerleri düzelen Nur’u bugün uyandırmayı planlıyor.
Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur (87), geçtiğimiz salı günü rahatsızlanarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nur, yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur'un kan değerlerinin normal seviyeye döndüğü öğrenildi.
BUGÜN UYANDIRILACAK
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; akciğerinde sıvı toplanması tespit edilen ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlanan Nur için, yoğun bakıma vücut ısısını koruyan özel bir yatak getirtildi. Doktorları, tedaviye olumlu yanıt veren Muhterem Nur'u bugün uyandıracak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Müge Anlı hayranlarını şaşkına çeviren gerçek
- Hercai 33. son bölüm tek parça full izle
- Divan edebiyatında, "Rahşiye" adlı kaside veya mersiyeler hangi hayvan için yazılırdı?
- Seksenler'in yeni oyuncusu bu haliyle şoke etti
- MasterChef'in Mehmet Şef'i kızıyla gündem oldu!
- "Bir at, bir at, bir at için krallığım" sözü Shakespeare'in hangi oyununda geçer?
- Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan "toy" hangi anlama gelir?
- Pınar Altuğ ve kızı Su sosyal medyayı salladı
- Ünlü şarkıcı Jabbar gerçek ismini açıkladı!
- Louvre Müzesinde bulunan ve Hammurabi Kanunları'nın yazılı olduğu kitabe hangi dildedir?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Galatasaray canlı anlatım izle! FB GS maçı CANLI | Video
- Fenerbahçe Galatasaray maçı radyodan dinle! FB GS maçı canlı radyo yayını!
- Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz veren yabancı kanallar! FB GS şifresiz izleme yolları…
- TOKİ’den kurasız ev müjdesi! Bu illerden başvuranlara kura şartı yok! TOKİ kurasız evler hangi illerde?
- Emekliye 2500 TL promosyon için şartlar belli oldu! Emekli promosyonu nasıl alınır? İşte bankaların emekli promosyon ücretleri…
- Manisa, İzmir deprem şiddeti kaç? AFAD Kandilli son depremler!
- 2020 TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İzmir Karabağlar çekilişi ne zaman, saat kaçta?
- En son depremler: 23 Şubat Nerede deprem oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!
- 24 Şubat Van’da yarın okullar tatil mi? Van’da okullar tatil olacak mı?
- Elazığ’da okullar ne zaman açılacak? 24 Şubat Elazığ’da yarın okullar tatil mi?
- Son dakika: Van deprem bilançosu artıyor! 7 kişi hayatını kaybetti! (AFAD Kandilli son depremler)
- Türkiye fay hattı haritası: Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Doğu Anadolu fay hattı hangi illerde?