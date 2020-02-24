Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'dan sevindiren haber

Muhterem Nur, geçtiğimiz hafta salı günü yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Tedavisi uyutularak devam eden Muhterem Nur’dan iyi haber geldi. Doktorları, kan değerleri düzelen Nur’u bugün uyandırmayı planlıyor.

Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur (87), geçtiğimiz salı günü rahatsızlanarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nur, yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur'un kan değerlerinin normal seviyeye döndüğü öğrenildi.

BUGÜN UYANDIRILACAK

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; akciğerinde sıvı toplanması tespit edilen ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlanan Nur için, yoğun bakıma vücut ısısını koruyan özel bir yatak getirtildi. Doktorları, tedaviye olumlu yanıt veren Muhterem Nur'u bugün uyandıracak.