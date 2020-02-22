Türkiye futbol Süper Lig tarihinde şu ana kadar bir maçta atılan en fazla gol hangi karşılaşmada atılmıştır?
Giriş Tarihi: 22.02.2020
Türkiye futbol Süper Lig tarihinde şu ana kadar bir maçta atılan en fazla gol hangi karşılaşmada atılmıştır? 22 Şubat tarihli Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Türkiye futbol Süper Lig tarihinde şu ana kadar bir maçta atılan en fazla gol hangi karşılaşmada atılmıştır? sorusunun cevabı nedir? İşte, ekranların fenomen yarışma programı Milyoner’de ekranlara gelen sorular ve cevapları…
Türkiye futbol Süper Lig tarihinde şu ana kadar bir maçta atılan en fazla gol hangi karşılaşmada atılmıştır? 22 Şubat tarihli Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Türkiye futbol Süper Lig tarihinde şu ana kadar bir maçta atılan en fazla gol hangi karşılaşmada atılmıştır? sorusunun cevabı nedir? İşte, ekranların fenomen yarışma programı Milyoner'de ekranlara gelen sorular ve cevapları…
A: Ankaragücü- Galatasaray
B: Beşiktaş- Adana Demirspor
C:Fenerbahçe- Gaziantepspor
D:Kayserispor- Trabzonspor
Doğru cevap) C:Fenerbahçe- Gaziantepspor
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