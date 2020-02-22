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Türkiye futbol Süper Lig tarihinde şu ana kadar bir maçta atılan en fazla gol hangi karşılaşmada atılmıştır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.02.2020
TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİG TARİHİNDE ŞU ANA KADAR BİR MAÇTA ATILAN EN FAZLA GOL HANGİ KARŞILAŞMADA ATILMIŞTIR?

Türkiye futbol Süper Lig tarihinde şu ana kadar bir maçta atılan en fazla gol hangi karşılaşmada atılmıştır? 22 Şubat tarihli Kim Olmak İster’de sorulan Türkiye futbol Süper Lig tarihinde şu ana kadar bir maçta atılan en fazla gol hangi karşılaşmada atılmıştır? sorusunun cevabı nedir? İşte, ekranların fenomen yarışma programı Milyoner’de ekranlara gelen sorular ve cevapları…

Türkiye futbol Süper Lig tarihinde şu ana kadar bir maçta atılan en fazla gol hangi karşılaşmada atılmıştır? 22 Şubat tarihli Kim Olmak İster'de sorulan Türkiye futbol Süper Lig tarihinde şu ana kadar bir maçta atılan en fazla gol hangi karşılaşmada atılmıştır? sorusunun cevabı nedir? İşte, ekranların fenomen yarışma programı Milyoner'de ekranlara gelen sorular ve cevapları…

A: Ankaragücü- Galatasaray
B: Beşiktaş- Adana Demirspor
C:Fenerbahçe- Gaziantepspor
D:Kayserispor- Trabzonspor

Doğru cevap) C:Fenerbahçe- Gaziantepspor

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