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Öğrenciler için yürüyecekler

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.02.2020
ÖĞRENCİLER İÇİN YÜRÜYECEKLER

Aydan Taş’ın ‘’ projesinin ikincisinde 24 ünlü kadın yürüyecek. Farklı dönemlere ait tasarımların giyileceği defileden elde edilen gelir, hukuk fakültesinde okuyan genç kadınların eğitimi için harcanacak.

Aydan Taş'ın '' projesinin ikincisi Perwoll'ün katkılarıyla 8 Mart 'nde Hilton İstanbul Bosphorus Convention Center'da gerçekleşecek. 24 ünlü kadın, altı tasarımcı tarafından farklı dönem konseptinde hazırlanan elbiselerle podyumda yürüyecek.

Aslı Tandoğan, Bade İşçil, , Burcu Özberk, Damla Colbay, ve gibi isimler, defilede boy gösterecek. Göksel'in de konser vereceği geceden elde edilen gelirin tamamı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan genç kadınların eğitimlerinde kullanılacak.

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