Öğrenciler için yürüyecekler

Aydan Taş’ın ‘Geleceğin Güçlü Kadınları’ projesinin ikincisinde 24 ünlü kadın yürüyecek. Farklı dönemlere ait tasarımların giyileceği defileden elde edilen gelir, hukuk fakültesinde okuyan genç kadınların eğitimi için harcanacak.

Aydan Taş'ın 'Geleceğin Güçlü Kadınları' projesinin ikincisi Perwoll'ün katkılarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Hilton İstanbul Bosphorus Convention Center'da gerçekleşecek. 24 ünlü kadın, altı tasarımcı tarafından farklı dönem konseptinde hazırlanan elbiselerle podyumda yürüyecek.

Aslı Tandoğan, Bade İşçil, Burcu Kara, Burcu Özberk, Damla Colbay, Hande Subaşı ve Mine Tugay gibi isimler, defilede boy gösterecek. Göksel'in de konser vereceği geceden elde edilen gelirin tamamı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan genç kadınların eğitimlerinde kullanılacak.