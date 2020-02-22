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Picasso, "Guernica" adlı tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.02.2020 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
PİCASSO, GUERNİCA ADLI TABLOSUNDA HANGİ TARİHİ OLAYI RESMETMİŞTİR?

Picasso, "Guernica" adlı tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir? 22 Şubat tarihli Kim Olmak İster’de sorulan Picasso, "Guernica" adlı tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir?sorusunun cevabı nedir? İşte, ekranların fenomen yarışma programı Milyoner’de ekranlara gelen sorular ve cevapları…

Picasso, "Guernica" adlı tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir? 22 Şubat tarihli Kim Olmak İster'de sorulan Picasso, "Guernica" adlı tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir?sorusunun cevabı nedir? İşte, ekranların fenomen yarışma programı Milyoner'de ekranlara gelen sorular ve cevapları…

A: Fransız İhtilali

B: I. Dünya Savaşı

C: İspanya İç Savaşı

D: II. Dünya Savaşı

Doğru cevap: İspanya İç Savaşı (C)

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