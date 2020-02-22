Picasso, "Guernica" adlı tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir?
Giriş Tarihi: 22.02.2020 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
Picasso, "Guernica" adlı tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir? 22 Şubat tarihli Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Picasso, "Guernica" adlı tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir?sorusunun cevabı nedir? İşte, ekranların fenomen yarışma programı Milyoner’de ekranlara gelen sorular ve cevapları…
Picasso, "Guernica" adlı tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir? 22 Şubat tarihli Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Picasso, "Guernica" adlı tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir?sorusunun cevabı nedir? İşte, ekranların fenomen yarışma programı Milyoner'de ekranlara gelen sorular ve cevapları…
A: Fransız İhtilali
B: I. Dünya Savaşı
C: İspanya İç Savaşı
D: II. Dünya Savaşı
Doğru cevap: İspanya İç Savaşı (C)
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