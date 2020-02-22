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"Kastor" hangi hayvanın diğer adıdır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.02.2020 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
KASTOR HANGİ HAYVANIN DİĞER ADIDIR?

"Kastor" hangi hayvanın diğer adıdır? 22 Şubat tarihli Kim Olmak İster’de sorulan "Kastor" hangi hayvanın diğer adıdır? sorusunun cevabı nedir? İşte, ekranların fenomen yarışma programı Milyoner’de ekranlara gelen sorular ve cevapları…

"Kastor" hangi hayvanın diğer adıdır? 22 Şubat tarihli Kim Olmak İster'de sorulan "Kastor" hangi hayvanın diğer adıdır? sorusunun cevabı nedir? İşte, ekranların fenomen yarışma programı Milyoner'de ekranlara gelen sorular ve cevapları…

A: Kirpi

B: Kunduz

C: Kaplumbağa

D: Karga

Doğru cevap: Kunduz (B)

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