"Kastor" hangi hayvanın diğer adıdır? 22 Şubat tarihli Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan "Kastor" hangi hayvanın diğer adıdır? sorusunun cevabı nedir? İşte, ekranların fenomen yarışma programı Milyoner’de ekranlara gelen sorular ve cevapları…

"Kastor" hangi hayvanın diğer adıdır? 22 Şubat tarihli Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Kastor" hangi hayvanın diğer adıdır? sorusunun cevabı nedir? İşte, ekranların fenomen yarışma programı Milyoner'de ekranlara gelen sorular ve cevapları…

A: Kirpi

B: Kunduz

C: Kaplumbağa

D: Karga

Doğru cevap: Kunduz (B)