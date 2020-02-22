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Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan "toy" hangi anlama gelir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.02.2020
OĞUZLARDA, SELÇUKLULARDA VE OSMANLILARDA DA KULLANILAN BİR İFADE OLAN TOY HANGİ ANLAMA GELİR?

Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan "toy" hangi anlama gelir? 22 Şubat tarihli Kim Olmak İster’de sorulan Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan "toy" hangi anlama gelir? sorusunun cevabı nedir? İşte, ekranların fenomen yarışma programı Milyoner’de ekranlara gelen sorular ve cevapları…

Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan "toy" hangi anlama gelir? 22 Şubat tarihli Kim Olmak İster'de sorulan Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan "toy" hangi anlama gelir? sorusunun cevabı nedir? İşte, ekranların fenomen yarışma programı Milyoner'de ekranlara gelen sorular ve cevapları…

Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan "toy" hangi anlama gelir?

A: Toprak

B: Altın

C: Ziyafet

D: Oyuncak

Doğru cevap: Ziyafet (C)

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