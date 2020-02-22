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Louvre Müzesinde bulunan ve Hammurabi Kanunları'nın yazılı olduğu kitabe hangi dildedir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.02.2020 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
LOUVRE MÜZESİNDE BULUNAN VE HAMMURABİ KANUNLARI'NIN YAZILI OLDUĞU KİTABE HANGİ DİLDEDİR?

Louvre Müzesinde bulunan ve Hammurabi Kanunları'nın yazılı olduğu kitabe hangi dildedir? 22 Şubat tarihli Kim Olmak İster’de sorulan Louvre Müzesinde bulunan ve Hammurabi Kanunları'nın yazılı olduğu kitabe hangi dildedir? sorusunun cevabı nedir? İşte, ekranların fenomen yarışma programı Milyoner’de ekranlara gelen sorular ve cevapları…

Louvre Müzesinde bulunan ve Hammurabi Kanunları'nın yazılı olduğu kitabe hangi dildedir? 22 Şubat tarihli Kim Olmak İster'de sorulan Louvre Müzesinde bulunan ve Hammurabi Kanunları'nın yazılı olduğu kitabe hangi dildedir? sorusunun cevabı nedir? İşte, ekranların fenomen yarışma programı Milyoner'de ekranlara gelen sorular ve cevapları…

Louvre Müzesinde bulunan ve Hammurabi Kanunları'nın yazılı olduğu kitabe hangi dildedir?

A: Çince

B: Akadca

C: İbranice

D: Hititçe

Doğru cevap: Akadça (B)

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