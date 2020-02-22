22 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kaan Urgancıoğlu Premio Lo Nuestro töreninin onur konuğu oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.02.2020
MİAMİ'DE ONUR KONUĞU OLDU

, Miami’de gerçekleşen müzik ödülleri törenine katıldı. John Travolta ile ’in sahneye çıktığı gecede Urgancıoğlu, ilgi odağı oldu.

, Miami'de gerçekleşen müzik ödülleri törenine katıldı. Oyuncu, gecede Meksikalı model Alejandra Espinoza ile 'Mariachi' dalındaki ödülü müzisyen Christian Nodal'a verdi.

John Travolta ile 'in de sahneye çıktığı gecenin onur konuğu Urgancıoğlu, ilgi odağı oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN