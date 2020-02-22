Kaan Urgancıoğlu Premio Lo Nuestro töreninin onur konuğu oldu

Kaan Urgancıoğlu, Miami’de gerçekleşen Premio Lo Nuestro müzik ödülleri törenine katıldı. John Travolta ile Ricky Martin’in sahneye çıktığı gecede Urgancıoğlu, ilgi odağı oldu.

Kaan Urgancıoğlu, Miami'de gerçekleşen Premio Lo Nuestro müzik ödülleri törenine katıldı. Oyuncu, gecede Meksikalı model Alejandra Espinoza ile 'Mariachi' dalındaki ödülü müzisyen Christian Nodal'a verdi.

John Travolta ile Ricky Martin'in de sahneye çıktığı gecenin onur konuğu Urgancıoğlu, ilgi odağı oldu.