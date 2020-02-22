22 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Divan edebiyatında, "Rahşiye" adlı kaside veya mersiyeler hangi hayvan için yazılırdı?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.02.2020
DİVAN EDEBİYATINDA, RAHŞİYE ADLI KASİDE VEYA MERSİYELER HANGİ HAYVAN İÇİN YAZILIRDI?

Divan edebiyatında, "Rahşiye" adlı kaside veya mersiyeler hangi hayvan için yazılırdı? 22 Şubat tarihli Kim Olmak İster’de sorulan Divan edebiyatında, "Rahşiye" adlı kaside veya mersiyeler hangi hayvan için yazılırdı? sorusunun cevabı nedir? İşte, ekranların fenomen yarışma programı Milyoner’de ekranlara gelen sorular ve cevapları…

Divan edebiyatında, "Rahşiye" adlı kaside veya mersiyeler hangi hayvan için yazılırdı? 22 Şubat tarihli Kim Olmak İster'de sorulan Divan edebiyatında, "Rahşiye" adlı kaside veya mersiyeler hangi hayvan için yazılırdı? sorusunun cevabı nedir? İşte, ekranların fenomen yarışma programı Milyoner'de ekranlara gelen sorular ve cevapları…

Divan edebiyatında, "Rahşiye" adlı kaside veya mersiyeler hangi hayvan için yazılırdı?

A: At

B: Bülbül

C: Ceylan

D: Deve

Doğru cevap: At (A)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN