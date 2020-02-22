Divan edebiyatında, "Rahşiye" adlı kaside veya mersiyeler hangi hayvan için yazılırdı?
Giriş Tarihi: 22.02.2020
Divan edebiyatında, "Rahşiye" adlı kaside veya mersiyeler hangi hayvan için yazılırdı? 22 Şubat tarihli Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Divan edebiyatında, "Rahşiye" adlı kaside veya mersiyeler hangi hayvan için yazılırdı? sorusunun cevabı nedir? İşte, ekranların fenomen yarışma programı Milyoner’de ekranlara gelen sorular ve cevapları…
Divan edebiyatında, "Rahşiye" adlı kaside veya mersiyeler hangi hayvan için yazılırdı? 22 Şubat tarihli Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Divan edebiyatında, "Rahşiye" adlı kaside veya mersiyeler hangi hayvan için yazılırdı? sorusunun cevabı nedir? İşte, ekranların fenomen yarışma programı Milyoner'de ekranlara gelen sorular ve cevapları…
Divan edebiyatında, "Rahşiye" adlı kaside veya mersiyeler hangi hayvan için yazılırdı?
A: At
B: Bülbül
C: Ceylan
D: Deve
Doğru cevap: At (A)
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