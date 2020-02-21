Berkay'dan Demet Akalın sorularına 'üç maymun'

Nişataşı'nda görnütülenen şarkıcı Berkay Şahin, Demet Akalın ile ilgili soruları duyunca üç maymun oynadı. Şahin, Demet Akalın'ın doğum yapan eşi Özlem Ada Şahin'e hediye olarak aldığı kol saati hakkında yöneltilen soruları yanıtlamadı.

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Berkay, Demet Akalın'ın doğum yapan eşi Özlem Ada Şahin'e hediye olarak aldığı kol saati hakkında yöneltilen soruları yanıtlamadı.

"Demet Akalın eşinize doğum hediyesi olarak bir saat almış, daha sonra da bu saatin satıldığını söyledi, siz ne diyeceksiniz?" sorusuna "Ne almış, kim almış, ben duymadım, ne zaman demiş" şeklinde cevaplar veren Berkay, kafaları karıştırdı.

Üç maymun misali, haberi duymadım, kim demiş, ne zaman demiş, şeklinde konuşan Berkay, şöyle konuştu:

"Ben ilgilenmiyorum, işime bakıyorum, kim ne derse desin, Nişantaşı'nda sahne alacağım, mekanı incelemeye geldim" dedi. Berkay daha sonra arkadaşları ile Nişantaşı'ndan ayrıldı.