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Berkay'dan Demet Akalın sorularına 'üç maymun'

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.02.2020
BERKAY'DAN DEMET AKALIN SORULARINA 'ÜÇ MAYMUN'

Nişataşı'nda görnütülenen şarkıcı , ile ilgili soruları duyunca üç maymun oynadı. Şahin, Demet Akalın'ın doğum yapan eşi 'e hediye olarak aldığı kol saati hakkında yöneltilen soruları yanıtlamadı.

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Berkay, 'ın doğum yapan eşi 'e hediye olarak aldığı kol saati hakkında yöneltilen soruları yanıtlamadı.

"Demet Akalın eşinize doğum hediyesi olarak bir saat almış, daha sonra da bu saatin satıldığını söyledi, siz ne diyeceksiniz?" sorusuna "Ne almış, kim almış, ben duymadım, ne zaman demiş" şeklinde cevaplar veren Berkay, kafaları karıştırdı.

Üç maymun misali, haberi duymadım, kim demiş, ne zaman demiş, şeklinde konuşan Berkay, şöyle konuştu:

"Ben ilgilenmiyorum, işime bakıyorum, kim ne derse desin, Nişantaşı'nda sahne alacağım, mekanı incelemeye geldim" dedi. Berkay daha sonra arkadaşları ile Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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