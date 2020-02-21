7 yaşında kamerayla tanıştı! Söz dizisinin ünlü ismi Yağmur Ün'den samimi açıklamalar

Söz dizisindeki Su karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Yağmur Ün, sosyal medya platformu "Bi’başka" kanalına konuk oldu. 7 yaşında kamerayla tanışan ünlü oyuncudan özel hayatına ilişkin samimi açıklamalar...

Söz dizisindeki Su karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Yağmur Ün ile çok keyifli bir sohbet... Çocukluğu setlerde geçmiş olan güzel oyuncu, kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

7 YAŞINDAYKEN KAMERAYLA TANIŞTI

Henüz 7 yaşındayken kameralar karşısına geçen genç oyuncu Yağmur Ün, "Çocuk ünlü olmak şans mı, yük mü?" sorusuna, "Oyunculuğu şans veya yük olarak değil de, hayat biçimi olarak görüyorum fakat bir seçim yapmam gerekirse şans diyebilirim" yanıtını verdi.

Söz ve Alemin Kralı gibi dizilerle akıllara kazınan oyuncu, "Örnek aldığınız bir oyuncu var mı? " sorusuna ise "Mehmet Günsür'ün sanatçı olarak duruşunu beğeniyorum. Onu örnek gösterebilirim" dedi.

Hayattaki En'leri de sorulan Yağmur Ün, "En tahammül edemediğiniz şey nedir?" sorusuna "Yalan" yanıtını verirken, "En sevdiği şarkının ise "Felaket" olduğunu söyledi.

İşte o keyifli sohbetin tamamı;