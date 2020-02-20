Londra'dan dönen Gülşen toprağı öptü

Pop müziğin en sevilen ismi Gülşen, uzun bir süre sonra Londra’dan Türkiye’ye uçtu. Uçaktan inince toprağı öptüğünü belirten şarkıcı, “Ben bu ülkeden asla vazgeçemem” diye konuştu.…

Başarılı şarkıcı Gülşen, geçen hafta Sevgililer Günü'nde vereceği konser için Londra'dan İstanbul'a geldi.

Edis'le rafa kaldırdıkları single'ı bitirdiklerini söyleyen Gülşen, "Şarkımızı bitirdik, çok mutluyum. Aylardır ilk defa rahat bir uyku uyudum. Şarkımız Mart ayında tüm dijital platformlarda çıkıyor" diye konuştu.

Londra'daki hayata alıştığını ancak Türkiye'yi çok aradığını belirten Gülşen, şöyle devam etti: "Her yerin kendisine göre güzellikleri var ama vazgeçemeyeceğim tek şey bu ülke. Türkiye'ye geldiğim zaman böyle yerleri öpüyorum falan. Memleketimi çok seviyorum, çok arıyorum. Ben bu ülkeden asla vazgeçemem. Ancak eşim Ozan'ın işleri nedeniyle orada bulunuyoruz şu anda. Albüm çalışmalarını da gitmişken orada başlatmıştım."