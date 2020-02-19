19 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Keremcem'den yeni film ve albüm müjdesi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
KEREMCEM'DEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMALAR

ile özel röportaj... Sevilen şarkıcı ve oyuncu Keremcem yeni şarkısı "" ve yakında vizyona girecek filmi "" hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Sevilen şarkıcı ve oyuncu , "Bi' Başka" adlı YouTube kanalında merak edilen soruları yanıtladı. Keremcem'e yöneltilen sorulardan bir tanesi de "2020'ye yeni albüm çıkaracak mı?" oldu.

İşte "Bi' Başka" adlı YouTube kanalının Keremcem ile gerçekleştirdiği söyleşi:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN