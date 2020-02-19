Keremcem'den yeni film ve albüm müjdesi

Keremcem ile özel röportaj... Sevilen şarkıcı ve oyuncu Keremcem yeni şarkısı "Gitmişsin Çoktan" ve yakında vizyona girecek romantik komedi filmi "Aşk Çağırırsan Gelir" hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Sevilen şarkıcı ve oyuncu Keremcem, "Bi' Başka" adlı YouTube kanalında merak edilen soruları yanıtladı. Keremcem'e yöneltilen sorulardan bir tanesi de "2020'ye yeni albüm çıkaracak mı?" oldu.



İşte "Bi' Başka" adlı YouTube kanalının Keremcem ile gerçekleştirdiği söyleşi: