Merve Şarapçıoğlu'ndan ayrılan Berk Oktay: Boşandım mutluyum
Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu'nun 2 yıldır süren çekişmeli boşanma davası sonuçlandı. Mahkeme, Şarapçıoğlu’nun 500 bin lira tazminat ve aylık 10 bin liralık nafaka talebini reddetti. Mahkeme çıkışı konuşan Berk Oktay, “Dava sonuçlandığı için mutluyum. Hayırlısı olsun." dedi.
Berk Oktay ve avukat eşi Merve Şarapçıoğlu boşandı. Şarapçıoğlu, 2 yıl önce İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne başvurarak ünlü oyuncu hakkında, "Sadakatsiz biri, bana şiddet uyguluyor" diyerek boşanma davası açmıştı.
İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasına Merve Şarapçıoğlu ve Berk Oktay avukatlarıyla katıldı.
NAFAKA VE TAZMİNAT TALEBİ REDDEDİLDİ
Tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli olarak boşanmasına karar veren mahkeme, Şarapçıoğlu'nun 500 bin lira tazminat ile aylık 10 bin liralık nafaka talebini reddetti.
Dava sonrası konuşan Berk Oktay, "Dava sonuçlandığı için mutluyum. Hayırlısı olsun. Gizlilik kararı devam ettiği için bundan daha fazla bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.
ÖZEL FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADA YAYILMIŞTI
Boşanma davası sürerken Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu'nun iCloud hesapları hacklenmiş ve çiftin mahrem fotoğrafları sosyal medyada yayılmıştı
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