Kuruluş Osman 11. bölüm canlı izle! – ATV
Kuruluş Osman 11. bölüm izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 11. bölüm canlı izle! Her Çarşamba akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman’da bu hafta; Balgay’ın zulmü bölüme damga vuracak. Moğol işgali, Türkleri yok olmanın eşiğine getirirken, Balgay’ın karşısında yalnızca Osman Bey durabilecek. Moğol komutanı Balgay, gözünü Konstantiniyye'ye dikerken, Osman’a işbirliği teklif edecek. Türkler zor durumdayken, Osman Bey tek umut olacak. İşte, Kuruluş Osman 11. bölüm izleme ekranı!
Kuruluş Osman 11. bölüm izle! ATV'nin merakla takip edilen dizisi Kuruluş Osman 11. bölüm canlı izle! Reyting rekorları kıran dizide bu hafta Moğol saldırısı Türkleri darmadağın edecek. Yok olmanın eşiğine gelen obada, zalim Moğol konutanı Balgay'ın zulmü kendisini gösterecek. Dündar, Gündüz ve Osman'ın alpleri esir düşecek. Tek umut haline gelen Osman Bey kaçmayı başaracak. Peki, Osman Bey, obasını ve Türklerin geleceğini kurtarmak için nasıl bir yol izleyecek? Kuruluş Osman 11. bölüm izleme sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz…
KURULUŞ OSMAN 11. BÖLÜM İZLE!
Kuruluş Osman dizisinin 11. bölümünü ATV ekranlarından bu akşam saat 20:00'den itibaren izleyebilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA NELER YAŞANACAK?
Moğollar, Söğüt, Kayı ve bölgedeki diğer Türk obalarını işgal edip, kılıçtan geçirip, taş taş üstünde bırakmazlarken; tüm beyleri ve halklarını esir ederler. Moğol işgali Türkleri yok olmanın eşiğine getirirken, Balgay'ın karşısında yalnızca Osman Bey kalmıştır!
Anadolu'nun uç topraklarında yeşeren Kayıları yok ederek Selçuklu sonrası yeni bir Türk devletinin kurulmasını engellemek isteyen ve Bitinya bölgesindeki tekfurlarının topraklarını ele geçirerek gözünü Konstantiniyye'ye diken Moğol komutan Balgay, Osman Bey'e sancakbeyi olmasını teklif eder. Teklifi reddederek kaçmayı başaran Osman, 'Ya şehadet ya hürriyet' diyerek kıyama kalkar.
Alişar'ı maşa olarak kullanan Balgay, onu gözden çıkarıp Sofia'yı biat ettirir. Tüm gazabıyla Kayı Obası'nı vurup Dündar, Gündüz ve Osman'ın alplerini esir ederek akıl almaz eziyetlerle Türklerin tüm özgürlük umutlarını tüketmek ister.
Türklerin tek umudu haline gelen Osman Bey, Balgay'ın zulmüne dur diyebilecek mi? Tek başına kalan Osman nasıl bir strateji ve yol izleyecek? Şeyh Ebebalı, yok oluşun eşiğindeki Türklere ve Osman Bey'e nasıl ilham verecek? Osman'ı ortadan kaldırmak için her yolu deneyen zalim Balgay'ın yeni oyunları neler olacak?
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