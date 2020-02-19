19 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Mahsun Kırmızıgül'ün SGK’ya 3.5 milyon borcu var!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
KIRMIZIGÜL'ÜN SGK’YA 3.5 MİLYON BORCU VAR!

90'lı yıllarda müzik fabrikası gibi çalışan ’ün ortak olduğu kapansa da borçlarıyla gündemde. Kırmızıgül'ün yönetim kurulu başkanlığı yaptığı dönem Prestij Müzik'in devlete olan borçlarını ödemediği ortaya çıktı.

Hilmi Topaloğlu, Burhan Aydemir ve 'ün ortak olduğu, 90'lı yıllarda müzik fabrikası gibi çalışan kapansa da borçları ile hâlâ gündemde. Kırmızıgül'ün, Prestij Müzik'in yönetim kurulu başkanı olduğu dönemden olan borçlarını yıllar geçmesine rağmen ödemediği ortaya çıktı.

İCRA TAKİBİ BİLE BAŞLATILMIŞ
dökümlerine göre; Kırmızıgül'ün 1999-2005 yıllarından kalma devlete 3.5 milyon liralık sigorta borcu var. Defalarca yapılan tebligatlara rağmen bir türlü borcu tahsil edemeyen SGK, son çare olarak da icra takibi başlattı. Buna rağmen Kırmızıgül'ün, devlete olan olan borcunu ödemediği belgelendi.

Günaydın

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN