Mahsun Kırmızıgül'ün SGK’ya 3.5 milyon borcu var!

90'lı yıllarda müzik fabrikası gibi çalışan Mahsun Kırmızıgül’ün ortak olduğu Prestij Müzik kapansa da borçlarıyla gündemde. Kırmızıgül'ün yönetim kurulu başkanlığı yaptığı dönem Prestij Müzik'in devlete olan borçlarını ödemediği ortaya çıktı.

Hilmi Topaloğlu, Burhan Aydemir ve Mahsun Kırmızıgül'ün ortak olduğu, 90'lı yıllarda müzik fabrikası gibi çalışan Prestij Müzik kapansa da borçları ile hâlâ gündemde. Kırmızıgül'ün, Prestij Müzik'in yönetim kurulu başkanı olduğu dönemden olan borçlarını yıllar geçmesine rağmen ödemediği ortaya çıktı.





İCRA TAKİBİ BİLE BAŞLATILMIŞ

SGK borç dökümlerine göre; Kırmızıgül'ün 1999-2005 yıllarından kalma devlete 3.5 milyon liralık sigorta borcu var. Defalarca yapılan tebligatlara rağmen bir türlü borcu tahsil edemeyen SGK, son çare olarak da icra takibi başlattı. Buna rağmen Kırmızıgül'ün, devlete olan olan borcunu ödemediği belgelendi.

Günaydın