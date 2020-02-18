Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 157. bölüm canlı izle! EDHO 157. bölüm izle!
EDHO 157. bölüm izle! ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. bölüm canlı izle! Her Salı akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da bu hafta da heyecan dorukta olacak. Dizinin 157. bölümünde; Bicolar, Demet üzerinden Hızır’a kaptırdıkları paranın yerini öğrenmeye çalışacak. Boran’ın anlattıkları ise Tufan üzerine kurulan tüm planın boşa çıkmasına neden olacak. Altan için her şey yolunda giderken Hızır için ise işler karmakarışık olacak. İşte, EDHO 157. bölüm izleme ekranı!
EDHO 157. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. bölüm canlı izle! ATV ekranlarında her Salı akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen EDHO'da bu hafta; Demet üzerinden kurulan intikam planı bozulacak. Boran ise Demet'in masumluğuna inanırken, kaptırılan paraların akıbeti belli olacak. Tufan üzerine kurulan planlar bozulacak. Hızır için durum kötüye giderken, Altan'ın istedikleri ise yoluna girecek. Masada paranın yanı sıra itibar kaybı da yaşanırken, bu olayların üstünden gelmek kolay olmayacak. İşte, EDHO 157. bölüm canlı izleme sayfası…
EDHO 157. BÖLÜM İZLE!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'den itibaren ATV ekranlarında!
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA BU HAFTA!
Bicoların, yeğenleri Demet üzerinden kurdukları intikam planı, Boran'ın kolayca tuzağa düşmesine neden olmuştur. Tek dertleri kardeşlerinin ölümü olmayan Bicolar, Boran'ın masum sandığı Demet üzerinden, Hızır'a kaptırdıkları paraların da yerini öğrenmeye çalışırlar.
Masum birinin ölümüne neden olmaktansa bildiği her şeyi paylaşmaya razı olan Boran'ın anlattıkları, masanın Tufan üzerine kurduğu tüm planları boşa çıkaracaktır. Boran'ı öldürecek şey ise Bicoların silahından çıkacak kurşundan önce, sevdiği ve güvendiği kadının onu aldattığı gerçeğiyle yüzleşmek olacaktır.
Paraların yeri ile birlikte Nasuh'un yaşadığı bilgisini de edinen Bicolar, çok geçmeden bu bilgiyi Altan ile paylaşırlar.
Altan için her şey yolunda giderken Hızır için ise durum bunun tam aksidir. Hızır, Nasuh'u konuşturarak nihayet Feyyaz'ın hain olduğu öğrenen Damla'nın hayatının tehlikede olduğunu öğrendiğinde artık her şey için çok geç kalınmış olacaktır. Boran'ın düşmanlarıyla paylaştıkları yüzünden sadece para değil itibar da kaybeden masanın tüm bu yaşananların üstesinden gelmesi kolay olmayacaktır.
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