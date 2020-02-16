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Ünlü sunucu Caroline Flack evinde ölü bulundu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.02.2020
ÜNLÜ SUNUCU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

5 yıl önce sunmaya başladığı ''Love Island'' (Aşk Adası) adlı programla adını duyuran 40 yaşındaki ünlü sunucu , Londra'daki dairesinde ölü bulundu.

40 yaşındaki ünlü sunucu, 2015 yılında sunmaya başladığı ''Love Island'' (Aşk Adası) adlı programla tanınmıştı. Caroline ayrıca ''The X'' adlı bir projede de yer alırken, 2014 yılında ''Strictly Come Dancing'' adlı yarışmada birinci olmuştu. Ailesi ölüm haberini doğrularken, aile avukatı ise Flack'in evinde intihar ettiğini belirtti.

İngiliz ITV kanalı yaptığı açıklamada, ''Love Island'deki ve ITV'deki herkes bu talihsiz haber dolayısıyla çok üzgün. Caroline, Love Island ekibinin çok sevilen bir üyesiydi. Ailesine en içten ve samimi baş sağlığı dileklerimizi iletiriz" ifadelerini kullandı.

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