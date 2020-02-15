Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır?
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır? 15 Şubat tarihli Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır? sorusunun cevabı nedir? İşte, ATV’nin sevilen programında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı…
Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır? 15 Şubat tarihli Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır? sorusunun cevabı nedir? İşte, ATV'nin sevilen programında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı…
Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır?
A: Rasgele
B: Hayrola
C: İnşallah
D: Vesaire
Doğru cevap: Rasgele
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