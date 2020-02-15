15 Şubat 2020, Cumartesi
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Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu bu halde yakalandı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.02.2020
LEYLA LYDİA TUĞUTLU BU HALDE YAKALANDI

Güzel oyuncu  spora giderken bu halde görüntülendi. Uzun zamandır ekranlarda yer almayan güzel oyuncu yeni bir projeyle dönüş yapacağı müjdesini verdi.

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan , spora giderken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu yakın zamanda yeni bir projeyle dönüş yapacağını söyledi.

Bol bol ailesiyle ve sevdikleriyle zaman geçirdiğini dile getiren oyuncu, boş zamanlarında spor ve oyunculuğuna faydalı olacak şeylerle uğraştığını belirtti.

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