Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu bu halde yakalandı
Giriş Tarihi: 15.02.2020
Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu spora giderken bu halde görüntülendi. Uzun zamandır ekranlarda yer almayan güzel oyuncu yeni bir projeyle dönüş yapacağı müjdesini verdi.
Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Leyla Lydia Tuğutlu, spora giderken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu yakın zamanda yeni bir projeyle dönüş yapacağını söyledi.
Bol bol ailesiyle ve sevdikleriyle zaman geçirdiğini dile getiren oyuncu, boş zamanlarında spor ve oyunculuğuna faydalı olacak şeylerle uğraştığını belirtti.
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