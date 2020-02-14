Emel Sayın’dan Can Bonomo’ya single teklifi

Sevgililer Günü için Zorlu PSM'de konser veren Emel Sayın, en özel şarkılarını sevgililer için seslendirdi. İzleyiciler arasında bulunan Ca Bonomo'yu yanına çağıran Sayın, onunla 'Kapkara' adlı şarkıda düet yaptı. Şarkının izleyiciler tarafından beğenilmesi üzerine Sayın Bonomo'ya single teklifinde bulundu.

Ünlü sanatçı Emel Sayın, Zorlu PSM'de Sevgililer Günü'ne özel konser verdi. En özel aşk şarkılarını sevgililer için seslendiren sanatçıyı Can Bonomo da izledi.

3 KEZ SÖYLEDİLER

Genç sanatçıyı sahneye davet eden Sayın, onunla 'Kapkara' adlı şarkıda düet yaptı. İkili, şarkıyı yoğun istek üzerine üç kez seslendirdi.

Sayın "Bizi çok beğendiler. Söz veriyorum, bir single yapalım birlikte" dedi.