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Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu "Nobel Kardeşler Petrol Şirketi" hangi ülkede bulunur?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
NOBEL ÖDÜLLERİ'NE İSMİNİ VEREN ALFRED NOBEL'İN HİSSEDARI OLDUĞU NOBEL KARDEŞLER PETROL ŞİRKETİ HANGİ ÜLKEDE BULUNUR?

Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu "Nobel Kardeşler Petrol Şirketi" hangi ülkede bulunur? 15 Şubat tarihli Kim Olmak İster’de sorulan Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu "Nobel Kardeşler Petrol Şirketi" hangi ülkede bulunur? sorusunun cevabı nedir? İşte, ATV’nin sevilen programında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı…

Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu "Nobel Kardeşler Petrol Şirketi" hangi ülkede bulunur? 15 Şubat tarihli Kim Olmak İster'de sorulan Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu "Nobel Kardeşler Petrol Şirketi" hangi ülkede bulunur? sorusunun cevabı nedir? İşte, ATV'nin sevilen programında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı…

Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu "Nobel Kardeşler Petrol Şirketi" hangi ülkede bulunur?

A: Katar

B: Azerbaycan

C: Meksika

D: Venezuela

Doğru cevap: Azerbaycan (B)

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