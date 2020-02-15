Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu "Nobel Kardeşler Petrol Şirketi" hangi ülkede bulunur? 15 Şubat tarihli Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu "Nobel Kardeşler Petrol Şirketi" hangi ülkede bulunur? sorusunun cevabı nedir? İşte, ATV’nin sevilen programında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı…

Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu "Nobel Kardeşler Petrol Şirketi" hangi ülkede bulunur? 15 Şubat tarihli Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu "Nobel Kardeşler Petrol Şirketi" hangi ülkede bulunur? sorusunun cevabı nedir? İşte, ATV'nin sevilen programında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı…

Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu "Nobel Kardeşler Petrol Şirketi" hangi ülkede bulunur?

A: Katar

B: Azerbaycan

C: Meksika

D: Venezuela

Doğru cevap: Azerbaycan (B)